Zorgen basisscholen over maandag, heel wat extra maatregelen

Verschillende basisscholen zijn niet gerust op de heropening van komende maandag. Is het wel veilig? Minister Arie Slob vindt desondanks dat alle basisscholen van Nederland helemaal open moeten. En niet half. Dat gaat overigens gepaard met flink wat coronamaatregelen.

Het is niet de bedoeling dat basisscholen alleen aan halve klassen fysiek lesgeven, als ze vanaf volgende week weer opengaan. Verschillende scholen hebben zorgen over de veiligheid als het om het verspreiden van het coronavirus gaat. Zij overwegen het opsplitsen van klassen. Na de persconferentie van gisteravond werd er al verbaasd gereageerd.



Het is belangrijk en verantwoord dat kinderen weer naar school gaan. Tegelijk snap ik dat sommige leraren bezorgd zijn. We nemen extra maatregelen om verspreiding te voorkomen: https://t.co/ZkdmkGWXJp — Arie Slob (@arieslob) February 3, 2021

Alle basisscholen moeten open… of toch niet

De demissionair onderwijsminister Arie Slob benadrukt dat „alle scholen voor alle leerlingen” open moeten. Scholen kunnen er ondanks die woorden toch voor kiezen aan halve klassen les te geven als er te weinig leraren beschikbaar zijn. Anders kan de continuïteit van het onderwijs” in gevaar komen, vindt Slob tegelijkertijd.

Het is nadrukkelijk het idee dat echt alle scholen opengaan, tenzij de GGD besluit dat een school dicht moet of als er te weinig leraren zijn. Als scholen toch niet open willen, dan komt de Inspectie langs. „Dat begint altijd met een gesprek”, zegt een woordvoerder van het ministerie. Slob wilde niet uitweiden over welke stappen verder mogelijk zijn. Hij benadrukte dat de heropening „zo veilig mogelijk” is dankzij de genomen maatregelen.

Wat zijn de maatregelen op basisscholen?

Een van de maatregelen is dat kinderen in de groepen 4, 5 en 6 in vijftallen gaan samenwerken en afstand houden tot de rest, als dat mogelijk is. Voor groep 7 en 8 zijn dit tweetallen. Maar dit kan problemen opleveren in de vaak al volle klassen, die niet zelden uit 25 kinderen of meer bestaan. De minister erkent dat niet alle scholen ruimte hebben om deze maatregel goed op te volgen. De komende dagen moeten scholen kijken wat wel en niet kan, zegt hij.

Andere maatregelen op de basisscholen: leerlingen van de groepen 7 en 8 moeten buiten het lokaal een mondkapje dragen. Als hun ouders de kinderen brengen en halen, dan moeten zij ook een mondkapje op. Premier Mark Rutte meldde gisteren tijdens de corona-persconferentie dat bij een positieve besmetting de hele klas tien dagen in quarantaine moet. Dit geldt ook voor de leraar of lerares. Op dag vijf wordt een coronatest uitgevoerd. Vandaag werd bekendgemaakt dat bij een kind een coronatest niet verplicht is. De quarantaine duurt dan echter sowieso tien dagen.



Wanneer alle basisscholen de opdracht gewoon teruggeven en zeggen, ho stop 🛑 en niet verder ga maar terug naar de tekentafel, dan mag Den Haag zich weer gaan beraden. https://t.co/PrL9lE0pcU — Petra (@Peetlief) February 3, 2021

Veilige heropening door Slob in gang gezet

Eerder waren er grote zorgen over het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de basisscholen weer te openen. Dat advies heeft Arie Slob grotendeels overgenomen. Partijen uit het onderwijsveld, waaronder de PO Raad, vonden dat advies niet werkbaar. Vooral het voornemen om in groepjes te werken, werd slecht ontvangen.

Volgens Slob is vandaag vooral een praktische vertaling gegeven en „staat iedereen van harte achter de maatregelen”. Hij snapt dat er zorgen zijn, maar hij adviseert om ook „heel goed te kijken naar welke aanvullende maatregelen we nemen om de risico’s zo laag mogelijk te houden”. „De zorgen die er zijn, nemen we serieus.”

CNV Onderwijs reageerde vandaag ook op de adviezen van Arie Slot. De bond verwacht „een hele puzzel”.