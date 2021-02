Lerarenvakbond: ‘Basisscholen volledig opengooien is niet veilig’

Het ziet ernaar uit dat de basisscholen per 8 februari weer open gaan. Hoewel dit voor veel ouders en kinderen als een geschenk uit de hemel komt, is niet iedereen overtuigd van deze beslissing. Volgens Lerarenvakbond LIA is het niet veilig om basisscholen volledig te openen.

LIA, oftewel Leraren in Actie, ziet niet graag per 8 februari weer volle klaslokalen. „We snappen dat het kabinet in een hels dilemma zit, maar LIA is er niet van overtuigd dat het nu veilig is om direct alle basisscholen volledig te openen”, schrijft een woordvoerder van de vakbond.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Is er überhaupt al bekend wanneer we het besluit over de eventuele opening van basisscholen op 8 februari mogen verwachten. Vraag het niet alleen voor een vriend😉 #thuisonderwijs — Anja Klever (@AnjaKlever) January 28, 2021

Basisscholen stapsgewijs open

Volgens LIA zijn de zorgen gebaseerd op „vele reacties” van leden van de vakbond. „Op dit punt is het belangrijk dat er op basisscholen een goede risicoanalyse wordt gemaakt, zoals de Arbowet vereist”, aldus de organisatie.

Als het aan de vakbond ligt gaan leerlingen geleidelijk en stapsgewijs naar school. Idealiter gaan leerlingen twee of drie dagen naar school en volgen zij de rest van de week online lessen. „Door de helft van de leerlingen op school toe te laten verkleint voor een gedeelte het risico op verdere verspreiding van het virus”, meldt LIA. Pas bij daling van de besmettingscijfers zou in maart/april een volle schoolweek een optie zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Basisscholen open:

alsof je als leerkracht naar de frontlinie wordt gestuurd met slechts een klappertjespistool.#onderwijs — Naomi Smits (@NaomiTekst) January 29, 2021

Dwang van werkgever

Volgens de vakbond staan niet alle leraren van basisscholen te springen om weer fysiek voor de klas te staan. En hebben zij het recht zelf te beslissen of zij dit willen. Daarmee bedoelt LIA voornamelijk docenten die onder de risicogroepen vallen zoals bijvoorbeeld oudere of zwangere leraren. Of werknemers die bang zijn voor besmetting bij het thuisfront. „Leraren mogen zich niet gedwongen voelen door hun werkgever.”

LIA meldt dat zij het belang zien van fysiek onderwijs, maar voorzichtig willen blijven. Ook wil de vakbond dat leraren voorrang krijgen bij vaccinaties. „Wij voelen ons door minister Slob niet gesteund en gehoord. Zeker nu de basisscholen wellicht opengaan en er in het voortgezet onderwijs wordt les gegeven aan examenleerlingen.”

lees ook: Hugo de Jonge richting persconferentie: weinig ruimte voor versoepelingen