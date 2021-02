Reacties op persconferentie: verbaasde scholen, balende horeca

In heel Nederland wordt gebaald van de vanavond gegeven persconferentie over de coronamaatregelen. Velen zullen het ook begrijpen, maar leuk is anders. Voor de basisscholen was er goed nieuws, maar schoolleiders zien dat heel anders. Waar het luidst wordt gebaald: de horeca die nu al maanden keihard getroffen is.

Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge gaven vanavond hun bekende persconferentie. De samenvatting in het kort: basisscholen gaan maandag open, winkels mogen vanaf woensdag laten afhalen en verder blijft de lockdown in stand. Je haar zal nog een maand groeien, bioscopen houden de deuren dicht en de biertap blijft tot 2 maart op standje ‘op slot’ staan.

Scholen over de persconferentie

Terwijl de verschillende bonden rondom scholen en het ministerie van Onderwijs nog met elkaar in gesprek zijn over hoe de basisscholen vanaf 8 februari weer kunnen openen, stellen schoolleiders dat „de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) voor veel scholen niet werkbaar” zijn. Dat zegt een woordvoerder van de Algemene Verenging Schoolleiders (AVS).



Ik hoop voor alle kinderen die, net als mijn jongste, moeilijk schakelen en pas na een tijdje wennen aan en gedijen in een nieuwe situatie, dat de opening van de basisscholen geen coronaflipperkast wordt, met dan weer in de klas, dan weer in quarantaine. — Asha ten Broeke (@ashatenbroeke) February 2, 2021

„In het OMT zitten ook geen schoolleiders”, verklaart de woordvoerder de kritiek uit de achterban. „Zij zijn net zo min onderwijsexperts als dat wij virologen zijn.” De bestuurders wachten berichtgeving over de protocollen dan ook af, maar ze gaan „er niet vanuit dat de dingen die het OMT heeft gezegd, ook zomaar overgenomen worden. Die adviezen moeten eerst verder worden uitgezet”.

Scholen maandag veilig open ‘wordt krap’

Een niet werkbaar advies is volgens de bestuurders bijvoorbeeld het opdelen van leerlingen in duo’s, die dan van elkaar geen afstand hoeven te houden maar wel van de andere klasgenoten. „Opdelen in groepjes wordt heel lastig, dat vraagt veel organisatie en je krijgt dan heel veel verschillende groepjes in een ruimte”, legt de AVS-woordvoerder uit. Daar moet dan op worden toegezien, naast het lesgeven.



oef, basisscholen opendoen, terwijl er een derde golf komt, ik hoop dat ze weten at ze doen, deskundigen liggen niet op een lijn, blij dat mijn dochter op het VO zit. — Esmee (@Esmee24945838) February 2, 2021

Omdat „tot nu toe alles zeer onduidelijk is”, hoopt AVS uiterlijk morgen concrete protocollen te hebben. „Anders wordt het te krap om het te organiseren voor maandag.” Dat er snel meer duidelijkheid moet komen, gaven ook de leden van bijna zeshonderd schoolbesturen van de PO-Raad vanochtend aan. Tijdens de online vergadering van het primair onderwijs zeiden de leden graag op 8 februari de deuren te openen, „mits voldoende ruimte wordt geboden om onderwijs in te richten zoals bij hen past en verantwoord is voor het onderwijspersoneel”, meldt de koepel van basisscholen.

Horeca over de persconferentie

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is teleurgesteld over het besluit van het kabinet om de lockdown tot 2 maart te verlengen. De branchevereniging van de horeca mist opnieuw perspectief, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. „De routekaart die net verschenen is dicht ik maar dezelfde kwaliteit toe als het test- en vaccinatiebeleid. Daar kunnen we ook niet zoveel mee.”



Ik lees dat er een nieuwe #routekaart is. De vorige heeft het ongeveer anderhalve dag volgehouden voordat ‘ie door het kabinet zelf genegeerd en/of aangepast werd…

Gooi winkels en horeca gewoon in beperkte mate open!#persconferentie #coronamaatrgelen — Alexander (@Twietbroek) February 2, 2021

„In deze routekaart staan nog steeds de fouten die men tijdens de eerste lockdown nam door niet na te denken”, stelt Willemsen. Dan gaat het om het bekijken van de grootte van horecazaken en het veel te lang in stand houden van beperkingen, zegt de voorzitter.

Slimme oplossingen genegeerd

De vereniging blijft perspectief missen en betreurt het dat het kabinet geen oog lijkt te hebben voor de ‘slimme’ oplossingen waar de branche al maanden geleden mee kwam. KHN ziet mogelijkheden op terrassen, maar ook binnen, door op de aantallen bezoekers en ventilatie in de horecazaken te letten. „We proberen al die tijd al om tafel te komen”, zegt Willemsen, maar „als deze routekaart tevoorschijn komt is het de vraag of het kabinet wil luisteren”.