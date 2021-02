Collegejaar cadeau ter compensatie: ‘Studenten leven in mentale hongerwinter’

Het kabinet zou jongeren die nu studeren een jaar studiefinanciering cadeau moeten doen, als tegemoetkoming voor de schade die ze nu oplopen. Dat bepleiten Jan Hol en Ron Bormans, de voorzitters van de colleges van bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Hogeschool Rotterdam. „Studenten leven nu eigenlijk in een mentale hongerwinter.” Ook studenten zelf hebben hier wel oren naar.

„Beste Mark, Jij en ik hebben eigenlijk best veel gemeen.” Zo begint de open brief van voorzitter Jan Hol van CHE aan demissionair premier Rutte. Hij somt daarna op. Allebei uit een groot gezin, beide verzot op Amerikaanse geschiedenis en allebei geen feestbeesten. Maar toch deed Hol in vier jaar, wat Rutte zeven jaar kostte, zo schrijft hij. „Best een luxe dat je toen zo lang kon studeren op kosten van de belastingbetaler. Het pleit voor je dat je niet de enige politicus bent, die veel langer dan vier jaar heeft gestudeerd.”



Studenten

Hol deelt herinneringen, waarin Rutte de hogeschool in Ede bezocht en bereidt hem alvast voor. „Met de regelmaat van de klok levert de CHE jonge mensen af die razendsnel carrière maken in politiek en openbaar bestuur.” Zijn toon is serieus, met ook subtiele humor erin verweven.

„Ik schrijf je vandaag niet alleen om sentimentele memories op te halen. Ik wil je iets vragen voor onze studenten. Namelijk of je hen een extra jaar wilt geven. Niet een levensjaar, want een hervormde jongen als jij weet dat dát cadeau ons alleen van de Schepper toevalt”, schrijft de voorzitter van de christelijke hogeschool. En dan komt Hol tot zijn punt.

Hoe houden we het vol?

„Kun je het niet eenmalig zo regelen dat onze CHE-studenten, dankzij een extra donatie van Wopke, 5 jaar kunnen studeren in plaats van 4?” Een jaar studiefinanciering cadeau dus. Een dergelijke compensatie is nodig, weet Hol door hun speciale werkgroep ‘Hoe Houden We Het Vol?’, die wekelijks meldt dat steeds meer studenten vertraging oplopen, hun prestaties dalen, minder vrolijk worden, zich zorgen maken over hun toekomst, zo somt hij weer op. „Ze leven eigenlijk in een mentale hongerwinter. Velen van hen hebben continu last van dreiging, angst en isolatie. En dat schaadt onze jonge generatie.”

Vandaar dus het voorstel van extra geld waardoor studenten een jaar extra kunnen studeren. En toch nog even een bescheiden sneer aan het Haagse adres. „Dat zijn nog altijd twee jaren minder dan jouw verblijf aan de Leidse universiteit.”

‘Mooiste tijd van je leven…’

Een heel goed voorstel, vindt Lyle Muns het. „We zijn het er helemaal mee eens.” De voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), ziet en vooral hoort het overal om zich heen. Studenten die normaal gesproken midden in hun mooiste tijd van hun leven zouden zitten, verpieteren nu op hun studentenkamertje. Velen zijn hun inkomen kwijt geraakt en in plaats van rond te banjeren op school, moet nu alles online. „Dit zou normaal gesproken een spannende tijd moeten zijn, waarin je je ontwikkelt en netwerken opbouwt. Maar in plaats daarvan zitten we allemaal binnen. Waarom zou je dan nu nog 2000 euro collegegeld moeten betalen?”

Een jaar gratis studeren, biedt weer vooruitzichten én het gevoel dat je niets hebt gemist, vervolgt hij. „Studenten kunnen een extra master of minor doen, zich laten omscholen en zich in elk geval geen zorgen maken over hun positie op de arbeidsmarkt. Ik zie dat meer zitten dan dat je zegt: hier, iedereen een zak geld.”

Een jaar studiefinanciering cadeau is dan ook een concrete oplossing, besluit hij. „De ideeën zijn er, nu moet er geld voor worden ingeruimd.” En daar wil de LSVb, die niet vies is van een protest in opvallende outfits, vaart achter zetten. „We gaan gauw weer druk uitoefenen en sluiten acties niet uit.”



Ook Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam ziet zo’n jaar extra studiefinanciering als compensatie voor alle schade die studenten nu oplopen. Volgens hem is het gebaar „een loyaliteitsverklaring tussen generaties. Het kost wat, maar het levert winst op”, pleit hij. „Geef jonge mensen een jaar van hun jeugd terug.”



