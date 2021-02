Zo kun je meer gaan verdienen als je geen manager wil worden

Sommige mensen dromen van een managementrol, maar er zijn ook genoeg mensen die daar niet gelukkig van worden. Als manager ben je vooral bezig met het managen van mensen en zal je niet zelf coderen, schrijven, ontwerpen etcetera. Ook de bijbehorende meetings en kantoorpolitiek is niet voor iedereen weggelegd. Maar dat jij geen manager wil worden, betekent niet dat je altijd op hetzelfde salaris wil blijven hangen. Gelukkig kun je ook meer gaan verdienen als je geen manager wil worden.

Maar hoe pak je dat aan? Drie manieren.

Vraag om een salarisverhoging

Zo simpel als ‘vraag om een salarisverhoging’ is het natuurlijk niet. Om een hoger salaris te verdienen, moet je laten zien dat je waarde toevoegt aan de organisatie en z’n bottomline. Maar waarde toevoegen aan een bedrijf doe je niet alleen door meer verantwoordelijkheid te nemen. Een bedrijf heeft namelijk niet alleen managers, maar ook doers nodig. Om te bewijzen dat je inderdaad meer waarde toevoegt aan de organisatie, is het slim om je prestaties bij te houden.

Zo maak je voor jezelf en anderen duidelijk waarom het werk dat je doet essentieel is voor het bedrijf. Misschien rond je projecten altijd ruim voor de deadline af, haal je veel nieuwe klanten binnen of heb je een manier gevonden om het bedrijf geld te besparen.

In plaats van deze prestaties aan te dragen als bewijs dat je een promotie verdient, laat je zien dat een salarisverhoging terecht is. Is het binnen jouw bedrijf nodig om promotie te maken voordat je ook maar in aanmerking komt voor een hoger salaris? Richt dan je pijlen op een andere titel die geen managementverantwoordelijkheden met zich mee brengt (zoals ‘senior’).

Begin voor jezelf

Als je geen manager wil worden van andere mensen, maar toch meer wil verdienen met je werk, kan voor jezelf beginnen een oplossing zijn. Op deze manier draag je alsnog een hoop verantwoordelijkheid en krijg je genoeg uitdaging, maar ben je wel alleen verantwoordelijk voor je eigen werk. Bovendien kun je je dan bezig houden met het werk dat je het leukste vindt om te doen: het daadwerkelijk schrijven, ontwerpen, etcetera. Tegelijkertijd bepaal je dan zelf hoeveel je voor je werk vraagt.

Maar let op: ook voor jezelf beginnen is niet voor iedereen weggelegd. Het brengt een hoop onvoorspelbaarheid met zich mee, bijvoorbeeld. Stel jezelf eerst deze vijf vragen als je je eigen baas wil worden.

Solliciteer bij een ander type bedrijf

Er zijn bedrijven waarbij het beklimmen van de corporate ladder de logische weg is om te groeien in je carrière en in je salaris. Waarschijnlijk zit jij bij dat bedrijf niet helemaal op je plaats. Als je daar te lang op dezelfde positie blijft werken, zal dit worden gezien als een teken dat je niet genoeg ambitie hebt of niet hard genoeg je best doet.

Bij een platte organisatie of een kleiner bedrijf zit jij waarschijnlijk beter op je plek. Sowieso is solliciteren bij een ander bedrijf een mooie kans om een grote stap in je salaris te maken.