Stemwijzer, Kieskompas… hier vind je allemaal info over de verkiezingen

Na de StemWijzer is vandaag richting de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart ook de tweede grote stemhulp online gekomen. Dit is Kieskompas. Beide sites hielpen bij eerdere verkiezingen miljoenen twijfelende kiezers met het maken van hun stemkeuze.

Maar er is meer dan alleen de StemWijzer en het Kieskompas. Via deze twee sites kom je aan de hand van stellingen veel over je politieke smaak aan de weet. Er is echter meer verzonnen, soms ook speciaal op jongeren gericht. Metro maakte een overzicht. Eerder stelde we al alle nieuwe politieke partijen aan je voor.

Met de StemWijzer richting de verkiezingen

De StemWijzer neemt je mee naar ‘jouw favoriete politieke partij’ via 30 stellingen. Dit hulpmiddel komt ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Vorige week woensdag ging hij live. In een week tijd hebben 1 miljoen mensen de StemWijzer ingevuld. Deze website is het meest populair onder twijfelaars. Vier jaar geleden werd er 6,8 miljoen keer gebruik van gemaakt. Veel mensen vinden het onderwerp corona belangrijk, blijkt uit een eerste inventarisatie. Het vaccinatiebewijs staat in de top 3 van onderwerpen die door de gebruikers extra belangrijk worden gevonden. Ook de mondkapjesplicht staat in de top 10.

De StemWijzer vind je hier.

Ook Kieskompas is live gegaan

In het Kieskompas krijgen sinds vandaag mensen dertig stellingen voorgelegd. Voor mensen die politiek best ingewikkeld vinden, is een variant gemaakt waarbij men hulp krijgt van een zogenoemde avatar: Steffie. Die leest de stellingen voor en geeft uitleg bij ingewikkelde woorden.

Kieskompas werd in 2006 opgericht door politicoloog André Krouwel, universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De stemhulp werkt samen met dagblad Trouw. Kieskompas heeft voor drie onderwerpen een verdiepende stemhulp gemaakt: over de zorg, de woningmarkt en het onderwijs. Het WoonKieskompas is ook vanaf vandaag beschikbaar. De kieskompassen over zorg en onderwijs volgen op 24 februari.

Kieskompas vind je hier.

Speeddaten over de verkiezingen

Politieke tegenpolen weten elkaar te vinden voor pittige discussies via het online platform Waaromkiesjij.nl. Deze website is een ‘extraatje’ van de StemWijzer, of ‘een extra’ beter gezegd. Op dit moment zijn er al meer politieke speeddates geweest dan bij de verkiezingen van 2017 in totaal. In een week tijd waren er 35.000 discussies.

Het platform richt zich op alle Nederlanders die in aanloop naar de verkiezingen de behoefte voelen om met mensen buiten hun eigen bubbel te discussiëren. Via een paar muisklikken word je gekoppeld aan gebruikers met een andere politieke voorkeur, met wie je in een één-op-één chat politieke speeddates hebt.

Waaromkiesjij vind je hier.

Nog meer stellingen om je over te buigen

Nog twee helpende websites werken aan de hand van stellingen: Kieswijzer en Mijnstem. Laatstgenoemde werd vier jaar geleden op weg naar de verkiezingen 2,1 miljoen keer geraadpleegd. MijnStem stelt de enige aanbieder te zijn die ervoor zorgt dat de stemtest niet alleen de mening van de politiek meeneemt. Wat volgens inwoners de belangrijkste verkiezingsthema’s zijn speelt ook een belangrijke rol.

Mijnstem vind je hier.



Kieswijzer is een handige tool waarmee je aan de hand van 23 stellingen kunt bepalen waar jouw politieke voorkeur ligt. De zittende partijen in de Tweede Kamer zijn ingedeeld op basis van de standpunten die zij hebben opgenomen in onder andere hun verkiezingsprogramma’s. Op die manier wordt sociaal wenselijk antwoorden door hen voorkomen.

Kieswijzer vind je hier.

Verkiezingsplatform voor jongeren

NPO 3, 3FM en FunX slaan in aanloop naar de verkiezingen de handen ineen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren gaan stemmen op 17 maart. Samen lanceren de zenders een nieuw platform waar ‘alle relevante informatie wordt gebundeld’, zoals speciale radio- en tv-uitzendingen, YouTube-filmpjes, podcasts en artikelen.

Met de website en de hashtag #zetjestemnietopmute gaan NPO 3, FunX en 3FM gezamenlijk jongeren activeren, informeren en mobiliseren. Bedoeld voor iedereen tussen de 18 en 24 jaar oud met welke achtergrond dan ook, praktisch of theoretisch opgeleid, links of rechts, activistisch of op de bank hangend.

Het platform van NPO vind je hier.

Ook YoungVoice een stemhulp voor jongeren

Sinds maandag staat YoungVoice online. Volgens het platform zelf is dit „dé stemhulp voor jongeren”. Met YoungVoice vergelijken gebruikers hun mening over 20 tot 30 stellingen met de standpunten van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. De stellingen worden door middel van filmpjes met voor- en tegenargumenten kort toegelicht. Jongeren kiezen bij YoungVoice zelf welke thema’s ze belangrijk vinden en swipen vervolgens, net als in diverse datingapps, door de stellingen heen.

YoungVoice vind je hier.



Verkiezingen met Bram Krikke

De Grote Bram Krikke Show met Bram Krikke is sinds zondag 7 febuari wekelijks te zien bij Videoland. In deze show gaat Bram speciaal voor de streamingdienst de verkiezingen verslaan, waarbij hij de hulp van bekende Nederlanders inschakelt. Succesvolle programma’s gebruikt als Het Perfecte Plaatje gebruikt hij om zo ondertussen zijn grote showbizzdroom waar te maken. Uiteraard zit de show bomvol Brams ongepolijste, ongemakkelijke interviewstijl, videofucks à la Bram én hilarische crossovers met (of persiflages van) succesprogramma’s.

De Grote Bram Krikke Show vind je hier.

Stem TV op YouTube

Joost Vullings en Vincent Rietbergen zijn met een vervolg op de succesvolle FormatieVlog uit 2017 gekomen. De Haagse verslaggevers hielden met hun populaire vlogs kijkers op een luchtige en laagdrempelige manier op de hoogte van alle perikelen rond de formatie. StemTV verschijnt nu elke vrijdag tot aan de verkiezingen op 17 maart op het YouTube-kanaal van EenVandaag. Vullings en Rietbergen vormen samen met politiek journalist Marloes Lemsom en presentator Splinter Chabot het gezicht van StemTV. Hieronder zie je een voorbeeld.

