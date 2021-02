Dit willen de nieuwe politieke partijen na de verkiezingen (deel 2)

Niet minder dan 22 nieuwe politieke partijen doen op 17 maart mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat willen deze nieuwkomers als zij een of meerdere zetels bemachtigen?

Bij de vorige verkiezingen in 2017 kon je voor 15 nieuwe partijen een hokje rood kleuren. Deze keer kun je stemmen op 37 partijen, meldt de Kiesraad. Dat aantal kwam sinds de Tweede Wereldoorlog niet voor. Het absolute record was overigens 53 partijen in 1922. In 2017 waren het 28 politieke partijen.

Wat willen de nieuwe politieke partijen na de verkiezingen?

Om je een beetje wegwijs te maken in de wirwar van verkiezingsprogramma’s, staan hier in deel 2 de belangrijkste speerpunten van de nieuwe politieke partijen. Waar gaan zij voor, mochten er een of meer zetels worden behaald? Het getal voor de naam is het nummer waarmee genoemde partij op 17 maart op de lijst staat waarop je mag stemmen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

20. LP (Libertaire Partij): weinig bemoeienis overheid

• Slogan: Meer vrijheid, meer leven. Lijstrekker: Robert Valentine. De LP is gestoeld op de libertaire filosofie. Dat betekent dat de Libertaire Partij zich sterk maakt voor een kleine, efficiënte en faciliterende overheid, waarbij de vrijheid van burgers zo groot mogelijk blijft. „Dat in een tijd waarin de overheid meer dan ooit in ons leven aanwezig is.”

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: Een minimale overheid (overheidstaken inperken, zoveel mogelijk beleid uitvoeren op lokaal niveau). Burgers worden eigenaar van de buurt en voeren het beheer uit. Het platteland betaalt niet mee aan de problemen van de stad. Zorg: afschaffen verplicht eigen risico. Banken worden niet meer gered met belastinggeld.

Het verkiezingsprogramma van LP (25 pagina’s) lees je hier.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

21. JONG: jongeren beslissen mee

• Slogan: #NietZonderOns. Lijstrekker: Jaron Tichelaar. JONG wil de belangen van jongeren behartigen in de Tweede Kamer. „Kinderen en jongeren zijn de toekomst en JONG vindt dat zij het recht hebben mee te beslissen over hoe die toekomst eruit ziet.”

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: Meer stageplaatsen creëeren. Uitstoot van broeikasgassen voor 2035 met tachtig procent verminderen. Schoolklassen worden kleiner en rustiger. Kamerverhuur wordt altijd toegestaan, mits aan alle eisen wordt voldaan. Het verschil in belastingen tussen werknemer en zzp’er wordt kleiner gemaakt.

Het verkiezingsprogramma lees je op de website van JONG.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

22. Splinter: Meer dan applaus voor de zorg

• Slogan: geen. Lijstrekker: Femke Merel van Kooten-Arissen. De lijsttrekker vertrok in 2019 uit de Partij voor de Dieren en zou later een partij vormen met Henk Krol. Met Splinter wil zij „het groene, progressieve, liberale, sociaal democratische geluid zijn dat nu zo gemist wordt. Moedig en in duidelijke taal”.

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: Mensen in de zorg gaan meer verdienen dan alleen applaus. Sporten wordt voor kinderen tot 18 jaar en voor mensen met lage inkomens gratis. Dierenwelzijn wordt weer een standaard onderdeel van de politieopleiding. Schoolklassen worden kleiner, werkdruk leraren lager. Rijksmusea worden voor iedereen gratis.

Het verkiezingsprogramma je op de website van Splinter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

23. BBB (BoerBurgerBeweging): 1 minister niét in Den Haag

• Slogan: Gezond verstand voor een gezond platteland. Lijstrekker: Caroline van der Plas. BBB maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid op het platteland. „De huidige politiek is niet in staat gebleken om een duurzame en langjarige visie te maken op de ontwikkeling en het behoud van het platteland, met al zijn unieke kenmerken, tradities, levenswijze en cultuurlandschap.”

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: Noordzee en IJsselmeer worden niet volgezet met windmolens. De kamerplanten komen terug in de Tweede Kamer en alle andere overheidsgebouwen. Het voeren van dieren met minder eiwit om de stikstofuitstoot te verminderen, mag nooit leiden tot minder gezonde dieren. Nederland krijgt een wet Recht op Landbouw, die het bestaansrecht van boeren, vissers en tuinders waarborgt. Er komt een minister voor het Platteland met een departement op minimaal 100 km afstand van Den Haag.

Het verkiezingsprogramma van BBB (53 pagina’s) lees je hier.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

24. NLBeter: Niet mopperen, maar het anders doen

• Slogan: Kies gezond. Lijstrekker: Esther van Fenema. NLBeter is een nieuwe partij „omdat we vinden dat het anders moet en anders kan. We kunnen blijven mopperen op Den Haag en op het systeem, maar we zijn onderdeel van het systeem. Als wij er zelf niets aan doen, zal er niets veranderen.”

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: Verplichte, gezonde schoollunches op basisscholen en het middelbaar onderwijs. Verbod op supermarktacties voor snoep, snacks, frisdrank en alcohol. Het beheer van de scholen komt in handen van de overheid, het onderwijs zelf bij scholen en leraren. In de rechtspraak een sneller strafproces voor zowel de daders als de slachtoffers. Uitbreiden IC-bedden naar 1350 tot eventueel 1700.

Het verkiezingsprogramma van BBB lees je hier (in vier verschillende blokken).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

25. Lijst Henk Krol (LHK): Henk gaat opnieuw beginnen

• Slogan: Koester wat goed is, verander wat beter kan. Lijstrekker: Henk Krol. Politicus in hart en nieren Krol is uiteraard de Henk Krol die we kenden als boegbeeld van 50PLUS. Met zijn nieuwe lijst begint hij opnieuw „om het schitterend opgebouwde Nederland leefbaar te houden.” Lijst Henk Krol noemt zich daarbij ‘vooruitstrevend conservatief’.

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: Koopkrachtimpuls door lastenverlichting en BTW-verlaging. De burger krijgt directe zeggenschap in de vorm van bindende referenda op alle bestuurslagen. Er komen hoge beloningen voor burgers die informatie delen die leidt tot het oprollen van drugsnetwerken. Het opsluiten van kinderen in gesloten jeugdinstellingen wordt verboden. Scholieren beheersen bij het verlaten van de basisschool de Nederlandse taal en kunnen rekenen.

Het verkiezingsprogramma van LHK (17 pagina’s) lees je hier.