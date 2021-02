Dit willen de nieuwe politieke partijen na de verkiezingen (deel 3)

Niet minder dan 22 nieuwe politieke partijen doen op 17 maart mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat willen deze nieuwkomers als zij een of meerdere zetels bemachtigen?

Bij de vorige verkiezingen in 2017 kon je voor 15 nieuwe partijen een hokje rood kleuren. Deze keer kun je stemmen op 37 partijen, meldt de Kiesraad. Dat aantal kwam sinds de Tweede Wereldoorlog niet voor. Het absolute record was overigens 53 partijen in 1922. In 2017 waren het 28 politieke partijen.

Wat willen de nieuwe politieke partijen na de verkiezingen?

Om je een beetje wegwijs te maken in de wirwar van verkiezingsprogramma’s, staan hier in deel 3 de belangrijkste speerpunten van de nieuwe politieke partijen. Waar gaan zij voor, mochten er een of meer zetels worden behaald? Het getal voor de naam is het nummer waarmee genoemde partij op 17 maart op de lijst staat waarop je mag stemmen.



26. OPRECHT: Kom maar op met de ideeën

• Slogan: Voor de Nederlander. Eerlijk, netjes en rechtvaardig. Lijstrekker: Michael Ruperti. Wij zijn oprecht. En de politiek? Dat is de inzet van deze partij, die van de burgers en voor de burgers is. Mensen in het land mogen hun ideeën voor Oprecht aandragen.

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: Alleen oorlogsvluchtelingen toelaten (max 2500 per jaar), anderen in hun eigen gebied helpen. Eén politieagent per 1000 inwoners, zichtbaar op straat. Het bedreigen van ambtenaren in functie of kwetsbare ouderen wordt veel harder aangepakt. Mensen die zich niet tegen corona willen laten vaccineren, worden geen tweederangsburger. Niet iedereen van het gas af, maar investeren in windenergie (windmolens op zee).

Het verkiezingsprogramma van OPRECHT vind je in blokken op de website van de partij.

28. Trots op Nederland (TROTS): Minder Tweede Kamer-leden

• Slogan: Vertrouwen en handhaven. Lijstrekker: Sander van den Raadt. ‘De partij van jou en mij. De partij waar je trots op kunt zijn’, klinkt het als verwijzing naar de naam. Wil ingaan tegen het wantrouwen van burgers onderling en tussen burger en overheid. Heeft met Dana van Kessel (16) de jongste kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen.

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: De Tweede Kamer gaat terug naar 75 zetels. Files worden opgelost als TROTS mag meeregeren. Geen lachwekkende taakstraffen van 100 of 200 uur voor jongeren meer, maar verplicht heropvoeden (ook de ouders). Beleidsambtenaren mogen geen lid zijn van een politieke partij. geweld tegen politieagenten, OV-medewerkers, verplegend personeel, leraren, ambulancemedewerkers, brandweerlieden en ander overheidspersoneel wordt bestraft met een administratieve boete van 10.000 euro.

Het verkiezingsprogramma van TROTS (40 pagina’s) lees je hier.



29. U-Buntu Connected Front: Ik ben omdat wij zijn

• Slogan: Manifest voor NL Transformatie. Lijstrekker: Regilio Vaarnold. Ubuntu (spreek uit: oe-boen-toe) is een ethische of humanistische filosofie uit het zuiden van Afrika. De filosofie draait om toewijding in het geven en nemen. Twee uitspraken: „Gelijkwaardigheid is een mensenrecht, geen privilege.” En: „Ik ben omdat wij zijn.”

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: Na vier eeuwen van ongelijkwaardige behandeling op grond van (huids)kleur en afkomst, geen incidentele hervormingen en symptoombestrijding meer. Niet alleen een Black Agenda hanteren, maar er ook zijn voor alle burgergemeenschappen in het land. Er komt een keurmerk Racismevrije School. Er komt een woordenboek Racistisch Taalgebruik om beledigen, kwetsen en opruien terug te dringen. Stoppen met het criminaliseren van sekswerkers zonder vergunning.

Het verkiezingsprogramma (‘manifest’) van U-Buntu Connected Front (90 pagina’s) lees je hier.

31. Partij van de Eenheid (PvdE): Alle agenten een bodycam

• Slogan: Voor een rechtvaardige samenleving. Lijstrekker: Arnoud van Doorn. Partij van de Eenheid is op dit moment actief in de gemeenteraad van Den Haag. Van Doorn bemant de enige zetel. PvdE kent een islamitische grondslag, maar noemt zich geen moslimpartij. Omdat in Nederland 1 miljoen moslims leven, hoopt de lijsttrekker op 3 tot 5 Tweede Kamerzetels.

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: Een nationaal Coördinator moet antisemitisme, racisme en islamofobie aanpakken. Alle politieagenten worden voorzien van een bodycam om staande houdingen te registreren (etnisch profileren voorkomen). Onderzoek naar de mogelijkheden om halal bankieren in te voeren. De politiek gaat een zwarte lijst bijhouden van bedrijven die discrimineren. Islamtische scholen gaan ruim boven de maat presteren.

Het verkiezingsprogramma van PvdE vind je in blokken op de website van de partij.



32. DE FEESTPARTIJ (DFP): Groots volksfeest na corona

• Slogan: Nederland een stukje leuker. Lijstrekker: Johan Vlemmix. Wikipedia omschrijft de ideologie van DFP als ‘satire’. Vlemmix wil wat meer feest in Nederland. Hij kwam tot zijn eigen verbazing onverwacht en ‘per ongeluk’ op de Kieslijst terecht. Tegen Metro sprak hij hier smakelijk over, op zijn kenmerkende positieve manier. Vlemmix is als enige kandidaat verkiesbaar.

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen (Johan Vlemmix noemt zijn programma ‘een verlanglijstje’): Eenmalig 10.000 euro belastingvrij voor elke Nederlander om ons land te herstellen. Speciale parken aanleggen voor asieldieren waar mensen dan mee kunnen knuffelen. Gratis openbaar vervoer voor iedereen. Gratis studeren voor alle jongeren. Na de coronacrisis wordt ‘het allergrootste volksfeest uit de geschiedenis’ georganiseerd. Het verkiezingsprogramma van DFP lees je in blokken op de website van de Feestpartij.