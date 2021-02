Disney+ krijgt Europese originals met hoofdrol voor Feyenoord

Disney+ heeft grootse plannen. Met de komst van kanaal Star komt er veel nieuws, waaronder Europese originals. Feyenoord krijgt daarbij een hoofdrol.

Feyenoord en Disney+ passen eigenlijk prima bij elkaar. Beiden zijn ze groot, populair en geliefd. Maar, met een knipoog: toch zijn de grootste successen vaak gebaseerd op sprookjes. Op het nieuwe kanaal Star krijgt het een eigen docu-serie en daarmee treedt de voetbalclub uit Rotterdam in de voetsporen van onder andere Sunderland en Tottenham Hotspur. Die hadden respectievelijk een serie op Netflix en Amazon.

Europese originals op Disney+

De serie over Feyenoord wordt een van de tien Europese originals die Disney+ speciaal aan het ontwikkelen is voor Star, het kanaal dat vanaf volgende week is te zien op de streamingdienst, meldt Variety.

Verschillende landen leveren een bijdrage aan het nieuwe kanaal op Disney+. Zo komt het ook met de Franse miniserie Oussekine, dat is gebaseerd op ware gebeurtenissen uit 1986, waarbij een jonge student overleed. Ook komt er een documentaire over Franse zanger Soprano, maakt Star de fantasy-serie Parallels en komt er een komedie met de naam Weekend Family.

Uit Italië komt de maffia-serie The Good Mothers, die het leven laat zien vanuit vrouwelijk perspectief. De komedieserie Boris is als het ware een show in een show. Ook komt er een Italiaans romantisch drama dat is gebaseerd op de filmhit Le Fate Ignoranti.



Nog veel meer op Star

Ook uit Duitsland krijgt Star zijn eigen originals. Sam – A Saxon gaat over de eerste zwarte politieagent uit Duitsland. Wie denkt dat Duitsers geen humor hebben, heeft het mis, want het krijgt ook een zwarte komedie met de naam Sultan City. Die titel gaat over een Duits Turkse familie die per ongeluk het hoofd worden van de onderwereld.

Met Star opent Disney+ dus de aanval op Netflix. Niet alleen komt er een flink aantal originals, ook heeft het flink wat bekende content aan het kanaal toegevoegd. Zo zie je op Star onder andere How I Met Your Mother en de Die Hard-films.

Feyenoord op Disney+

En gaan we Feyenoord dus zien. „Voor het eerst in de 112-jarige historie alle deuren open gaan voor de supporters”, meldde de club uit De Kuip al over de samenwerking met The Walt Disney Company. Wat wordt beloofd: een ‘baanbrekende documentaire’. Feyenoord hoopt door het toelaten van de camera’s de impact en uitstraling van de club aan de wereld te kunnen laten zien. De docu over Feyenoord zal uit acht afleveringen bestaan. Wanneer we die in Nederland kunnen zien, is nog niet bekendgemaakt.