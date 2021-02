Dit willen de nieuwe politieke partijen na de verkiezingen (deel 4)

Niet minder dan 22 nieuwe politieke partijen doen op 17 maart mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat willen deze nieuwkomers als zij een of meerdere zetels bemachtigen? Het slot van een serie van vier.

Bij de vorige verkiezingen in 2017 kon je voor 15 nieuwe partijen een hokje rood kleuren. Deze keer kun je stemmen op 37 partijen, meldt de Kiesraad. Dat aantal kwam sinds de Tweede Wereldoorlog niet voor. Het absolute record was overigens 53 partijen in 1922. In 2017 waren het 28 politieke partijen.

Wat willen de nieuwe politieke partijen na de verkiezingen?

Om je een beetje wegwijs te maken in de wirwar van verkiezingsprogramma’s, staan hier in het afsluitende deel 4 de belangrijkste speerpunten van de nieuwe politieke partijen. Waar gaan zij voor, mochten er een of meer zetels worden behaald? Het getal voor de naam is het nummer waarmee genoemde partij op 17 maart op de lijst staat waarop je mag stemmen.





33. Vrij en Sociaal Nederland: alle coronamaatregelen afschaffen

• Slogan: Beter voor iedereen. Lijstrekker: Anna Zeven. Vrij en Sociaal Nederland werkt vanuit principes, niet vanuit programma’s: „Praktische oplossingen vanuit gezond verstand.” Lijsttrekker Bas Filippini werd begin februari tijdens een algemene ledenvergadering weggestuurd. Er was ‘gedoe’ met Anna Zeven en zij trok aan het kortste eind. Zeven is van Viruswaanzin, net als nummer 2 Willem Engel.

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: Stoppen met het huidige coronabeleid, vaccinatiedwang en starten met specifieke zorgcapaciteit (alle coronamaatregelen worden afgeschaft). Openbaar vervoer wordt gratis. Armoede wordt benaderd ‘in je kracht’, niet meer vanuit ‘aangeleerde hulpeloosheid’. Sociale diensttijd van 1 jaar voor alle jongeren. De Eerste Kamer wordt afgeschaft.

Het verkiezingsprogramma van Vrij en Sociaal Nederland (24 pagina’s) lees je hier. Dat wordt overigens Thema-Wijzer genoemd.

34. Wij zijn Nederland: NEXIT is noodzakelijk

• Slogan: Wij zijn het volk, kom op voor ons Nederland. Lijstrekker: Erwin Versteeg. Kies niet tegen, maar stem juist voor Nederland, vindt Wij zijn Nederland. De partij doet mee aan de verkiezingen ‘namens vele actiegroepen en voetbalsupporters’. „Nederlanders waar de huidige politiek en politici hun neus voor ophalen.”

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: Door grenzen te sluiten en (massa-)remigratie te bevorderen gaan Nederland terug naar 14 miljoen inwoners. De vrijheid van meningsuiting wordt gegarandeerd, hoe kwetsend of controversieel deze ook is. In navolging van Groot-Brittannië koerst Nederland af op een ‘noodzakelijk’ NEXIT. We stoppen met euro en gaan weer betalen met de gulden. Dubbele paspoorten voor vreemdelingen worden ingevoerd.

Het verkiezingsprogramma van Wij zijn Nederland lees je op de website van de partij.



35. Modern Nederland: burgers beslissen online mee

• Slogan: Een nieuw democratisch tijdperk. Lijstrekker: Niels Heeze. Modern Nederland wil een directe digitale democratie en politiek op maat. „Na de verkiezingen is het mogelijk om digitaal te stemmen op landelijke onderwerpen. Via de smartphone, tablet, laptop en PC bepaal je met één druk op de knop of een landelijk onderwerp wordt doorgevoerd of niet.”

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: Er komt een einde aan alle tientallen inefficiënte bureaucratische overheidsinstanties (alles onder één dak). Burgers beslissen online mee bij de invoering (of niet) van landelijke onderwerpen. Voor wie die invoering een persoonlijk negatief effect heeft, krijgt een persoonlijke oplossing via Politiek op Maat. Jongeren worden een duidelijke spreekbuis, met de input wordt iets gedaan. Het meest opvallend: de partij stelt geen standpunten te hebben (wel een visie).

Het verkiezingsprogramma van Modern Nederland lees je op de website van de partij.



36. De Groenen: alles tegen de klimaatcatastrofe

• Slogan: Aanpassen aan de draagkracht van de aarde. Lijstrekker: Otto ter Haar. „Alle seinen staan op rood, stem daarom op De Groenen”, vindt deze nieuwe partij. De mensheid stevent af op een klimaatcatastrofe. Daartegen zijn ingrijpende maatregelen nodig.

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: Koop en verkoop van fossiele brandstof wordt verboden. Ecologische landbouw wordt de gangbare landbouw. Producenten gaan openheid van zaken geven over de kwaliteit van hun producten. Nederland krijgt stiltegebieden en nachtduister. De zomertijd wordt afgeschaft.

Het verkiezingsprogramma van De Groenen (32 pagina’s) lees je hier.



37. Partij voor de Republiek: eerst de koning eruit

• Slogan: Vrijheid, gelijkheid en broederschap (M/V). Lijstrekker: Bruno Braakhuis. De Partij voor de Republiek wil meer dan een one issue-partij zijn. Ons landsmodel met een koning vindt men ‘exorbitante zelfverrijking van een kleine groep’, maar er is meer. De droom van de partij is een Europese republiek.

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: Op langere termijn wordt een Europese republiek gesticht. Als die er is komt er een Europees basisloon. Nederland neemt afscheid van ‘de fopspeen’ koningschap. Het geld dat wordt bespaard door de ontbinding van het koningschap wordt verdeeld over onderwijsprogramma’s over de republikeinse traditie van Nederland, slachtoffers van de coronacrisis en herstelbetalingen voor de slavernij. We krijgen een zuiver ceremonieel staatshoofd, elk jaar iemand anders.

Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Republiek lees je op de website van de partij.