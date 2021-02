Mannen ruim in meerderheid op kieslijsten, vooral veel Henken en Peters

Hoewel we dit jaar behoorlijk wat vrouwen als lijsttrekker zien, staan er nog altijd veel meer mannen op de kieslijsten, waarop Henken en Peters het meeste voorkomen.

Op de kieslijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn mannen duidelijk in de meerderheid. Van de partijen die in de peilingen kans maken op minstens één zetel zijn zes op de tien kandidaten man. Dat blijkt uit een analyse van datapersbureau LocalFocus en ANP op cijfers van de Kiesraad.

Kieslijsten



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Veertien partijen maken in de Peilingwijzer in het voor hen gunstigste geval kans op minimaal een zetel, mochten de Tweede Kamerverkiezingen nu worden gehouden. Die partijen hebben samen 704 mannen en 439 vrouwen op de lijst staan.

De namen Henk (15), Peter (15), Bart (10) en Hans (10) komen het meeste voor op de kandidatenlijsten van deze partijen. Marieke is de eerste vrouwennaam op de lijst. Die komt zeven keer voor en staat daarmee op de gedeelde zevende plaats.

Partij voor de Dieren heeft relatief de meeste vrouwen op de lijst staan, namelijk 62 procent. Daarna volgen GroenLinks (54 procent) en D66 (52 procent). De Partij van de Arbeid en de ChristenUnie hebben een vrijwel gelijke man-vrouw-verdeling. In alle andere partijen die in de peilingen kans maken op een zetel vormen mannen een ruime meerderheid.

Mannen kieslijsten

Op de kieslijst van de SGP staan uitsluitend mannen. Daarna volgen Forum voor Democratie, waarbij 88 procent van de kandidaten man is, 50PLUS en PVV (beiden ongeveer 82 procent).

Opmerkelijk is dat dit jaar wel relatief veel vrouwen de lijst aanvoeren van kansrijke partijen, in vergelijking met vorige verkiezingen. D66, SP, PvdA en de Partij voor de Dieren hebben een vrouw als lijsttrekker, net als 50PLUS, BIJ1 en Splinter, waar Femke Merel van Kooten de lijsttrekker is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In de nieuwe Opzij!! ☺️🎉 Interview over de idealen van @SplinterNL en met uitleg waarom Splinter een thuis kan bieden aan veel verweesde kiezers van zowel links als rechts. Seculier, groen, sociaal-liberaal zónder wegkijken. 100% kansengelijkheid. Wars van identiteitspolitiek 🔥 https://t.co/fKk33UzdhO pic.twitter.com/4EDqkspnqx — Femke Merel van Kooten (@FemkeMerel) February 14, 2021

Zuid-Holland

Uit de analyse blijkt ook dat Zuid-Holland relatief het best vertegenwoordigd is op de kandidatenlijsten. Ruim 25 procent van de kandidaten van de onderzochte partijen woont hier, terwijl zo’n 21 procent van de Nederlanders hier vandaan komen. Ook Zeeland, Flevoland, Groningen en in mindere mate Friesland zijn in dit opzicht oververtegenwoordigd.

Met Noord-Brabant is het omgekeerde het geval. Tegen de 11 procent van de kandidaten woont hier, terwijl deze provincie goed is voor bijna 15 procent van de Nederlanders. Ook Gelderland, Limburg en Overijssel zijn op deze manier ondervertegenwoordigd.