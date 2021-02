Dit willen de nieuwe politieke partijen na de verkiezingen (deel 1)

Niet minder dan 22 nieuwe politieke partijen doen op 17 maart mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat willen deze nieuwkomers als zij een of meerdere zetels bemachtigen?

Bij de vorige verkiezingen in 2017 kon je voor 15 nieuwe partijen een hokje rood kleuren. Deze keer kun je stemmen op 37 partijen, meldt de Kiesraad. Dat aantal kwam sinds de Tweede Wereldoorlog niet voor. Het absolute record was overigens 53 partijen in 1922. In 2017 waren het 28 politieke partijen.

Nieuwe politieke partijen voor de verkiezingen

22 politieke partijen zijn dus nieuw en doen een poging de Tweede Kamer te halen. De kans daarop is niet groot, zo wijst de geschiedenis uit. De vorige verkiezingen in 2017 waren met tweede nieuwe partijen die genoeg scoorden bijna memorabel. DENK en Forum voor Democratie behaalden respectievelijk drie en twee zetels. Volgens de huidige peilingen maakt bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer alleen JA21 een goede kans. Dat is de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. Beide politici verlieten vorig jaar Forum voor Democratie na veel intern gedoe.

Wat willen de nieuwe politieke partijen?

Om je een beetje wegwijs te maken in de wirwar van verkiezingsprogramma’s, staan hier in deel 1 de belangrijkste speerpunten van de nieuwe politieke partijen. Waar gaan zij voor, mochten er een of meer zetels worden behaald? Het getal voor de naam is het nummer waarmee genoemde partij op 17 maart op de lijst staat waarop je mag stemmen.



14. BIJ1: aanpak racisme

• Slogan: Allemaal anders, maar toch gelijkwaardig. Lijsttrekker: Sylvana Simons. BIJ1 staat voor een Nederlandse samenleving met gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en onze verschillen niet worden veroordeeld, maar gewaardeerd.

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: Aanpak van racisme is een topprioriteit. Het minimum loon wordt verhoogd naar 14 euro per uur. We gaan naar een 30-urige werkweek, met behoud van loon. Banken, pensioenfondsen en het openbaar vervoer komen in publieke handen. Het collegegeld wordt afgeschaft.

Het verkiezingsprogramma van BIJ1 (170 pagina’s) lees je hier.



15. JA21: politiebureaus in de wijken

• Slogan: Het juist antwoord. Lijsttrekker: Joost Eerdmans. JA21 vindt dat Nederlandin meerderheid een rechts land is dat kabinet na kabinet links beleid te verduren krijgt. En dat moet anders. Hoe? Minder Europa, meer betaalbare woningen, minder immigratie, law and order, onze eigen cultuur voorop en volop ruimte voor werkenden en ondernemers!

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: Een referendum regelen dat volstrekt helder maakt dat de wil van het volk in een tijdig stadium serieus wordt genomen. Grenscontroles herinvoeren om grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme te kunnen aanpakken. Terugkeer van politiebureaus in de wijken. Nieuwkomers moeten verplicht Nederlands leren. Uitsluitend bevoegde docenten voor de klas.

Het verkiezingsprogramma van JA21 (77 pagina’s) lees je hier.



16. CODE ORANJE: de burger beslist

• Slogan: Op weg naar een nieuwe democratie (Co-democratie). Lijstrekker: Richard de Mos. Volgens CODE ORANJE is het tijd om de burger voorop te zetten en wil de democratie daarom hervormen.

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: De kiezer beslist met bindende referenda en gekozen burgemeesters. Vooral binnenstedelijk bouwen, geen huurstijgingen. Corona-aanpak wordt consequent, transparant en op maat. Meer personeel in zorg, onderwijs, bij defensie in politie. Bejaardenhuizen worden heropend.

De standpunten van CODE ORANJE (nog geen programma als geheel) lees je hier.



17. Volt: alles op Europa

• Slogan: Toekomst made in Europe. Lijsttrekker: Laurens Dassen. Door vernieuwend, duurzaam en Europees te denken, wilt Volt de gezonde toekomst die we verdienen.

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: De Europese Green Deal omarmen en aanscherpen. Eén Europese vennootschapsbelasting en een Europees sociaal en fiscaal stelsel. Medicijnen inkopen wordt een Europese aangelegenheid. Burgers moeten de politiek kunnen beïnvloeden met burgerfora en burgerbegrotingen. Een gekozen Europese president.

Het verkiezingsprogramma van Volt (64 pagina’s) lees je hier.



18. NIDA: Opgroeien mét islam en diversiteit

• Slogan: Bij de tijd. Lijstrrekker: Nourdin El Ouali. NIDA heeft een islamitische grondslag. De partij vindt: „Twintig jaar lang groeide onze generatie op in een politiek die islam en diversiteit als probleem ziet.

We geloven in een nieuwe generatie die opgroeit met islam en diversiteit als inspiratie voor de oplossing.”

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: Instellen van een ministerie voor Mens- & Geloofwaardigheid. Minder reclames in de publieke ruimte, waaronder treinstations en het openbaar vervoer. Pop-up stilteruimtes in (winkel)centra. Wereldreligies en levensbeschouwing wordt op scholen een examenvak voor iedereen. Een Nationale maand van bezinning en ontmoeting.

Het verkiezingsprogramma van NIDA (54 pagina’s) lees je hier.



19. Piratenpartij: lef na de verkiezingen

• Slogan: Visie met lef. Lijsttrekker: Matthijs Pontier. De Piratenpartij wil als wereldwijde burgerbeweging oplossingen aandragen voor de coronacrisis, het toeslagenschandaal en de woningnood.

• Vijf opvallende punten voor na de verkiezingen: kleine ondernemers beschermen tegen machtsconcentraties van overheden en grote bedrijven. Door de belasting op het oppotten van geld en het uitputten van de planeet te verhogen, kan de belasting op arbeid omlaag. Goede zorg en geneesmiddelen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht de financiële situatie. Er komt een minister van Digitale Zaken. cannabis wordt legaal, overige drugs gedecriminaliseerd en gereguleerd.

Het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij (102 pagina’s) lees je hier.