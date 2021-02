Proeffestivals flink in trek: binnen 20 minuten uitverkocht

Weer lekker een hele dag met je gezicht in het zonnetje naar bandjes, dj’s en andere artiesten luisteren: we hebben er allemaal wel zin in. Dat bleek ook uit de kaartverkoop voor de eerste proeffestivals. Alle kaarten waren binnen twintig minuten verkocht, vanochtend. De zogeheten Back To Live-evenementen worden georganiseerd door ID&T en MOJO.

Er staan twee evenementen in de Ziggo Dome en twee proeffestivals op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen gepland. Voor elk concert in de Ziggo Dome waren 1300 kaarten te vergeven. In Biddinghuizen kunnen per festival 1500 bezoekers aanwezig zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beide Back To Live events zijn uitverkocht🤯Hartverwarmend om te zien dat jullie zo graag weer naar de #ZiggoDome komen🧡Voor wie tickets heeft; we kunnen niet wachten jullie volgende week weer te verwelkomen🙌Hopelijk is dit de eerste stap om iedereen weer te kunnen verwelkomen! pic.twitter.com/ymXBmQ8dXQ — Ziggo Dome (@ZiggoDome) February 25, 2021

Maatregelen tijdens festivals

Het eerste evenement is volgende week zaterdag al, 6 maart. Dan treden tijdens een dancefeest in de Ziggo Dome onder meer Sunnery James & Ryan Marciano en Sam Feld op. Een dag later verzorgt André Hazes samen met een support act en special guest in dezelfde zaal een concert. Op zaterdag 13 maart vindt er een Back To Live-dancefestival plaats en op zondag een popfestival, met onder meer Chef’Special, Maan en Bilal Wahib.

De kleinschalige evenementen vinden plaats als onderdeel van het onderzoek door Fieldlab. Bezoekers moeten zich aan diverse maatregelen houden. Zo moeten zij actief meewerken aan diverse onderzoeken en handelingen rondom het evenement en moet iedereen negatief getest zijn op corona.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heeft er iemand nog een nier nodig ofzo? Of een stukje van m’n lever? Kan allemaal in ruil voor een ticket voor Back to Live popfestival — Anne 🐘 (@annebrxns) February 25, 2021

Geen besmettingen bij eerste proefevenement

De festivals en concerten zijn niet de eerste proefevenementen. Fieldlab heeft ook al een zakelijk congres georganiseerd en een speciale show van Guido Weijers, waar Metro ook bij was. Tijdens het eerste evenement, het congres, zijn geen coronabesmettingen geconstateerd. Later werd wel bekend dat er tijdens het evenement een medewerker met corona rondliep.

Maar volgens een woordvoerder is het „vrijwel zeker” dat de vrouw niet tijdens het experiment besmet is geraakt. „Zij is de zaterdag voor het evenement nog negatief getest en moet dus daarna besmet zijn geraakt, waarschijnlijk dus zaterdagavond of zondag. De medewerker kreeg na het evenement in het Utrechtse Beatrix Theater klachten, liet zich testen en kreeg een positieve uitslag.”

Alle bezoekers en medewerkers van het congres hebben vijf dagen na het evenement nog een coronatest gedaan. Personen die contact met de besmette medewerker hebben gehad, hebben inmiddels allen een negatieve test afgelegd. Uit de test bleek dat niemand tijdens het evenement is besmet met het virus. Voorafgaand werden wel zes mensen positief bevonden, maar die mochten daarom niet naar het evenement komen.