Sprankje festivalhoop gloort aan coronahorizon: op stap met ‘testbewijs’

Goed nieuws voor iedereen die linksvoor dansen bij mainstage, het festivalgras waarin je met een beetje geluk nog weleens een drankmuntje vindt en de zweterige concertzaal mist. Een ‘testbewijs’ betekent misschien wel de poort naar de zomer mét festivals!

„Damn, wat mis ik dit”, schrijft een hardstylefan op Twitter, met erbij een filmpje van een climax-momentje op het einde van een festival. Hij is niet de enige die het mist.



Er gloort een sprankje hoop aan de coronahorizon. Festivalgangers of concertbezoekers kunnen binnenkort mogelijk weer op stap met een app met een ‘testbewijs’. Het kabinet wil hierover op zeer korte termijn een besluit nemen. Eventuele versoepelingen zouden daarmee sneller doorgevoerd kunnen worden zonder dat het aantal besmettingen weer snel groeit.

Testbewijs festivals

Voor festivals en andere evenementen zou zo’n mobiele app uitkomst bieden. Negatieve corona-uitslagen kunnen dan bijvoorbeeld aan de deur van een theater of concertzaal worden getoond. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat volgende week mogelijk al een knoop wordt doorgehakt.



Ik mis het om mijn vrienden kwijt te zijn op een festival. — lilyvankerkhove (@lilyvankerkhove) February 18, 2021

Het kabinet heeft de Gezondheidsraad eerder om advies gevraagd. Die stelt een aantal voorwaarden voor het gebruik van zo’n bewijs. „Testbewijzen moeten noodzakelijk en effectief zijn om de samenleving te heropenen en tegelijkertijd virusverspreiding terug te dringen”, zegt de raad.



Het is 30°. Je zet na een lange verhuis je tent op. Je haalt u stoeltje uit en drinkt iets fris uit je drankvoorraad. Lachen en zeveren met je vrienden. Het enige dilemma dat je momenteel nog hebt is welke bands je morgen wil zien. Ik mis de festivals. pic.twitter.com/acg1dGilr1 — Jay Martens (@JayMartensv2) February 5, 2020

Coronabeeld festivals

Daarnaast wil de raad dat de privacy goed gewaarborgd wordt en dat het beleid niet zal leiden tot discriminatie en onrechtmatige uitsluiting van mensen die zich niet laten testen. De vraag of de testbewijzen kunnen leiden tot meer vrijheden, hangt ook af van het ‘algemene coronabeeld’: „Dat betekent dat testbewijzen op het ene moment wel en later niet meer goed verdedigbaar kunnen zijn”, schrijft de Gezondheidsraad, die op zoek is naar nieuwe collega’s. Het kabinet zou de testbewijzen mogelijk moeten schrappen op het moment dat het aantal nieuwe besmettingen snel oploopt.



Met de lunch op schoot de uitzending van @glastonbury Tea Time legends aan het terugkijken. Potverdorie wat mis ik concerten en festivals…. — Peggy Michielsen 💉 (@pegmi) February 17, 2021

Naar die aanbevelingen wordt nog gekeken, maar het kabinet is erop gebrand het sociale en economische leven weer een beetje te openen, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Testfestival

Op 13 en 14 maart kunnen 3000 feestneuzen hun hart al ophalen tijdens twee testfestivals op het terrein van Lowlands, georganiseerd door Fieldlab in het kader van hun ‘Back to Live’-evenementen en in samenwerking met Mojo en I&D.



Just announced the pilot events of Fieldlab March 6 & 7 at Ziggo Dome

March 13 & 14 at Biddinghuizen — Festival Season (@Festseason) February 15, 2021

Bezoekers moeten een negatieve uitslag van een coronatest tonen en aan de deur vinden temperatuurmetingen plaats en, steekproefsgewijs, een sneltest. Iedere festivalganger krijgt ook een zogenoemde tag aan een keycord waarmee contactmomenten en de contactduur met andere bezoekers worden geregistreerd.

Bezoekers wordt tijdens het proeffestival, overigens niet te verwarren met heel andere proeffestivals, alleen gevraagd om een mondkapje te dragen en daar hebben echte liefhebbers echt geen moeite mee. Andere restricties, zoals verschillende bubbels en een vaste plek die opgesteld zijn bij de overige proefevenementen, zijn er niet. De testfestivals, die een halve middag gaan duren, krijgen verschillende podia waar bezoekers vrij tussen kunnen bewegen.