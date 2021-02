Deze branches hebben de Staat aangeklaagd; wat is het doel?

De horecabranche spande al een zaak aan tegen de Staat, waarna ook de marktkooplieden volgden. Nu heeft de kermisbranche zich daarbij gevoegd. Ze willen aan het werk, dus willen de kermisexploitanten dat afdwingen via de rechter. Maar wat is hun precieze doel met zo’n rechtszaak?

De branches hopen via de rechter af te dwingen dat ze weer aan het werk mogen, en dat de horecazaken weer open mogen. In het geval van de kermisbranche gaat het ook over de aangeboden steun. Daar zijn ze bepaald niet tevreden mee, want die steun vervalt als een kermis open is geweest in maart of oktober, maanden dat kermissen vaak open zijn.

„We bereiden onze zaak tegen de Staat nu voor”, zegt Hans van Tol van de Nationale Bond van Kermishouders BOVAK. „Wij willen weer perspectief. Iedereen heeft het over de terrassen en de horeca, maar wij zijn onzichtbaar.” De kermisbranche wacht echter de laatste ontwikkelingen in het coronabeleid nog af, voordat het tot een zaak komt. Van Tol meent dat de zaak dan sterker wordt.



De eerste mensen uit de kermisbranche zijn er al. Ze voeren actie met de leus: 1,5 meter van de afgrond’. Ze willen graag met hun voertuigen naar het Malieveld. Maar de gemeente wil maar beperkt aantal voertuigen toelaten. #kermisprotest pic.twitter.com/0QGUcgybAZ — Sander K. (@sanderknura) June 11, 2020

Marktkooplieden klagen Staat ook aan

Ook marktkooplieden zijn niet tevreden met de Staat. Zij zijn boos omdat verkopers van non-foodartikelen hun waren niet op de markt mogen verkopen als maatregel tegen coronabesmettingen. Via de rechter hopen zij een betere uitleg te krijgen van overheid, over deze beslissing. Dat kondigde branchevereniging Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) afgelopen week aan. Volgens de belangenorganisatie helpt het onderscheid tussen verkopers van voedsel en andere producten op veel markten helemaal niet om de virusuitbraak in te dammen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de marktkooplieden hun zaak – een kort geding – indienen. Wel maakte de afgelopen persconferentie van Rutte en De Jonge alles des te erger: de twee mannen zeiden niets over versoepelingen van coronaregels op markten.

‘Dan maar zo’

„Wij snappen het niet meer, laat ze ons nu maar eens uitleggen waarom non-food niet welkom is op de markt”, schrijft Martie Bleeker, secretaris van de CVAH, in een verklaring. „Wij kunnen aantonen dat de markt de veiligste supermarkt van Nederland is, wij hebben aan alle gestelde veiligheidseisen voldaan en zelfs nog veel meer dan dat. En nog wordt het de helft van de marktondernemers onmogelijk gemaakt om te werken. Je kunt er lang of kort over praten, maar wij zijn er helemaal klaar mee.”

Het voornaamste doel is, volgens Bleeker, de Staat dwingen om met bewijs te komen dat het openen van marktkramen voor bijvoorbeeld sokken, ondergoed of ijzerwaren naast de groente- en fruitkraam daadwerkelijk extra besmettingsgevaar oplevert. Volgens de CVAH is dat namelijk niet zo. Doordat de kramen in de open lucht staan, is het juist veilig. Het uiteindelijk doel is om non-foodkramen weer open te krijgen, geeft Bleeker aan. „De weg van overleg leverde niets op, dus dan moet het maar zo.”

Horecaondernemers kondigden eerder deze week ook al een rechtszaak aan tegen de overheid. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland hoopt daarmee af te dwingen dat restaurants en cafés weer open mogen. Met een bodemprocedure hoopt de sector dat de rechter verklaart dat de Staat onrechtmatig handelt door de grondrechten van horecaondernemers te schenden zonder de noodzaak behoorlijk te onderbouwen.



Horeca wil 2 maart open. Wij ook! Maar ik durf niet om tegen de regels van de overheid in te gaan. Als ik een boete krijg kan ik die nu niet betalen. Alle reserves zijn op!! #horeca #corona — Benthe G. (@BentheG) February 25, 2021

De zaken hebben dus allemaal een verschillend doel. Horeca wil open, marktkooplieden willen uitleg en kermisexploitanten willen aan het werk en meer (of betere) financiële steun.