Proefevenementen ‘goed begin, maar nu doorpakken’, wel één besmet persoon tot nu

Gisteren konden 500 mensen weer (sinds lange tijd) met z’n allen in het theater zitten. In Utrecht gaf Guido Weijers een Masterclass Geluk, in het Beatrixtheater. Volgens Arthur de Bok, de CEO van Stage Entertainment, zijn dat soort proefevenementen „een goed begin”. „Maar daarna moeten we wel echt doorpakken”, vult hij aan tegenover het ANP.

„Natuurlijk moet het veilig zijn, maar mensen willen graag weer naar het theater”, vertelt De Bok. „We moeten goed naar de resultaten kijken en besluiten wat we moeten doen. Maar daarna is doorpakken, na hopelijk positieve resultaten, heel cruciaal.”

Tijdens de voorstelling werd namelijk een onderzoek uitgevoerd. Zo moesten alle bezoekers en bewegingssensor dragen en waren ze van tevoren getest. Met de sensor werd gekeken naar het effect van roepen en klappen, rondlopen en dicht bij elkaar zitten. Een paar dagen later worden ze opnieuw getest.

Ook Metro was erbij, volgens onze verslaggever voelde het 'als vanouds' en was alles tot in de puntjes geregeld.



Zorgen over toekomst

Maar als er niets verandert, is dat wel oorzaak tot zorgen voor De Bok. „Zowel op financieel gebied, maar ook voor de talenten in de sector. Je raakt het contact met de mensen kwijt en zij moeten weer opnieuw in vorm komen. Dat kost zo veel tijd en geld.” Wat het kabinet in ieder geval moet doen, is meer perspectief bieden in de publieksgrootte.

„We moeten niet weer terug naar 30 of 100 man publiek, daar hebben we als sector niks aan.” Wanneer het weer zo ver is, kunnen de grote musicals zoals TINA weer binnen een paar weken klaarstaan, vertelt De Bok. „Wij zijn er in ieder geval klaar voor, maar het is wachten op groen licht.”

Medewerker besmet na proefevenement

Tijdens het eerste proefevenement, een zakelijk congres afgelopen maandag, heeft wel minstens één besmet persoon rondgelopen. Dat meldt RTV Utrecht. Volgens de organisatie is het onwaarschijnlijk dat deze persoon besmet is geraakt tijdens het proefcongres, omdat hij of zij geen klachten had. Bovendien is de persoon, zoals alle bezoekers, negatief getest vóór de start van het evenement.

Er is niet veel bekend over de besmette persoon, vertelt de woordvoerder van Fieldlab Evenementen Tim Boersma. „Vanwege de privacy is het volledig anoniem. We weten niet wie het is, maar we weten wel dat het een medewerker betreft en dat deze persoon niet in een van de bubbels zat.” Het zou bijvoorbeeld een medewerker van de organisatie kunnen zijn, maar ook een barvrouw, schoonmaker of iemand van het theater. De medewerker ontwikkelde na het evenement klachten en is afgelopen woensdag getest. Een dag later bleek de test positief.