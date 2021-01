Dit vindt Nederland van de avondklok: ‘Disproportioneel’ en ‘noodzakelijk’

Nederland zit vol meningen (zing maar gerust: 17 miljoen meningen) en ook van de avondklok vinden we wat. Van IC-baas Diederik Gommers naar gelukspsycholoog Josje Smeets en het ‘gewone volk’ op Twitter: dit vindt Nederland van de avondklok.

De kans op een avondklok is nu groter dan ooit, al is de maatregel nog niet helemaal bevestigd. Rutte en De Jonge gaan het namelijk nog overleggen met de Tweede Kamer, en pas als de partijen ermee instemmen wordt-ie ingevoerd. Waarschijnlijk vanaf zaterdag of zondag, van 20.30 uur tot 04.30 uur. Wel zijn er een paar uitzonderingen.

‘Kijken of avondklok daadwerkelijk effect heeft’

Gisteravond zei Gommers bij Jinek nog dat hij eigenlijk niet zo’n fan was van een avondklok. „Ik vind dat we over zo’n rigoureuze maatregel, die ook heel veel invloed heeft op de jeugd, heel goed moeten nadenken”, zei Gommers. Ook wilde hij nadere gegevens van het Outbreak Management Team (OMT) afwachten „om te zien of het daadwerkelijk effect gaat hebben”.

Nu zijn die ‘nadere gegevens’ er dus, en lijkt Gommers te zijn geswitcht van kant. Hij ziet nu wél het nut in van een avondklok. Op zijn Instagram plaatste hij een foto met een heel verhaal, waarin hij zegt dat hij toch voor strengere maatregelen is, inclusief een avondklok. „Helaas ziet er nu naar uit dat extra maatregelen noodzakelijk zijn, waaronder een avondklok, maar dat is aan het kabinet”, schreef de arts. „Er zijn mensen eenzaam, jongeren hebben het extreem zwaar en groot aantal mensen komt in financiële nood. Dus naast extra maatregelen zoals de avondklok, moeten er óók oplossingen voor mensen komen die in de problemen komen.”



Diederik Gommers is geen voorstander van een #avondklok. "Ik vind dat we over zo'n rigoureuze maatregel, die ook heel veel invloed heeft op de jeugd, heel goed moeten nadenken," zegt Diederik Gommers. #jinek pic.twitter.com/vLhlYNnjiA — Jinek (@Jinek_RTL) January 19, 2021

Mentale versus fysieke gezondheid

Wie niet voor een avondklok is, is gelukspyscholoog Josje Smeets. Volgens haar komen er, ondanks een avondklok, meer zieken bij. Geen coronazieken, maar mensen die mentale last hebben of krijgen van de maatregelen. Zij ziet namelijk een schrikbarende stijging van mensen met zware mentale gezondheidsproblemen. „Ik werk aan de preventieve kant van het gezondheidsspectrum, maar ik krijg nu dagelijks te maken met zware depressies in plaats van ‘een dipje’, eenzaamheid, schrikbarend veel drugsgebruik thuis met alle gevolgen van dien en zelfs corona-gerelateerde suïcide-pogingen”, vertelt ze.

„Het kabinet en het OMT lijken hier hun ogen voor te sluiten: continu gaat de fysieke gezondheid voor de mentale gezondheid”, vervolgt ze. „Voor deze laatste lijkt geen oog. Mijn vraag is: waar ligt het kantelpunt? Wanneer wordt mentale gezondheid belangrijker dan onze fysieke gezondheid? Want wat zou u kiezen: 75 jaar worden en een geweldig gelukkig leven leiden of 80 jaar worden en een lang, eenzaam en ongelukkig leven geleid hebben?”

Een vrij duidelijk standpunt dus: tegen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zei gisteravond bij Op1 dat hij vindt dat een avondklok de juiste ingreep is. Volgens hem heeft zo’n maatregel „nú” impact. Nu de Britse variant meer voet aan de grond krijgt, zitten we in Nederland volgens Kuipers in een „race tegen de klok”. Hij is dus fervent voorstander van meer, strengere maatregelen.



Ernst Kuipers over de uitspraak van Diederik Gommers die zegt niet overtuigd te zijn van de #avondklok als maatregel. ‘’Ik denk niet dat hij enige twijfel heeft over de Engelse variant die hier toeneemt.’’ #Op1 pic.twitter.com/5zwFgrJJMk — Op1 (@op1npo) January 19, 2021

‘Meest disproportionele nutteloze maatregel ooit’

Maar niet alleen de meningen van de bekende gezichten tellen, ook het ‘normale volk’ heeft iets te zeggen. Dat doen sommigen, traditiegetrouw, op Twitter. De meningen lopen uiteen, zijn soms hard of veroordelend. Maar mensen maken er vooral grappen over. Zo schrijft iemand: „Een voordeel van de avondklok: het scheidt de laffe borrelaars (degenen die voor 04.00 klaar zijn) van de echte pilsbazen.”



Ook zijn er veel mensen die foto’s plaatsen van nephondjes of Thuisbezorgd-jacks, om de avondklok te omzeilen. Maar toch stellen mensen ook vragen: „Zijn we besmettelijker na 20.30 uur, 22.00 uur, 00.00 uur? Mag ik nog zelf kiezen wanneer ik buiten wil komen voor een wandeling? De avondklok is de meest disproportionele nutteloze maatregel ooit.”



Zijn we besmettelijker na 20u30, 22u, 24u… whatever dan? Mag ik nog zelf kiezen wanneer ik buiten wil komen voor een wandeling? De avondklok is de meest disproportionele nutteloze maatregel ooit. Controleer de mensen die samenscholen en laat de anderen met rust! — Martine De Ruyte (@Martine391) January 20, 2021

Toch zijn er ook mensen die het begrijpen: „Dat de #avondklok mensen bezighoudt, snap ik goed. Denk alleen dat we het minder over het middel en meer over het doel zouden moeten hebben. Het gaat erom dat we minder contacten en besmettingen realiseren. Nu met z’n allen #KopDrVeur. Des te eerder wordt ons leven weer normaal!”



Dat de #avondklok mensen bezighoudt, snap ik goed. Denk alleen dat we het minder over het middel en meer over het doel zouden moeten hebben. Het gaat erom dat we minder contacten en besmettingen realiseren. Nu met z’n allen #KopDrVeur. Des te eerder wordt ons leven weer normaal! — Paul Heidanus (@HeidanusPaul) January 20, 2021

