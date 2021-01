Diederik Gommers door draai over avondklok niet goed meer begrepen

Diederik Gommers is nog niet overtuigd van een avondklok. Diederik Gommers wil wel een avondklok. Twee berichten die binnen 24 uur te horen en te lezen waren. Niet iedereen neemt hem de draai in dank af.

Intensive Cares-baas Diederik Gommers kwam vandaag terug op zijn vraagtekens bij het nut van een avondklok. Hij vindt dat als gevolg van nieuwe berekeningen van het RIVM tóch voor extra maatregelen te zijn, „waaronder een avondklok”.

Diederik Gommers legt uit op Instagram

Hier legt Gommers uit hoe hij het nu ziet.



Gisteravond zei de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care in talkshow Jinek nog de noodzaak niet te zien. Maar, zo stelt hij nu, dat oordeel baseerde hij op berekeningen van afgelopen vrijdag. Vanochtend kreeg hij nieuwe cijfers voorgeschoteld. „Deze zien er beduidend minder goed uit.”

Ernst Kuipers vs Diederik Gommers

Diederik Gommers zat dan bij Eva Jinek, zijn collega in het Erasmus MC Ernst Kuipers schoof tegelijkertijd bij Giovanca Ostiana en Thijs van den Brink in Op1 aan. Samen trekken zij sinds corona in ons leven kwam op als IC-baas en hoofd van het aantal andere ziekenhuisbedden in Nederland. Tientallen keren zijn zij in talkshows geweest, om meestal in duidelijke en heldere taal uit te leggen hoe de coronazaken er voor staan.

Wie gisteravond Op1 keek, hoorde Kuipers een pleidooi voor de avondklok houden. Keek je daarna Jinek misschien nog terug of volgde je social media, dan hoorde je van Diederik Gommers een ander geluid. Dat van ‘nog niet overtuigd’.

Draai wordt niet gewaardeerd: draaikont!

Maar Gommers had vandaag dus een nieuwe mening. Juist hij, die man die altijd zo rustig spreekt en luistert. Dat wordt in het land niet gewaardeerd. Op Twitter klinkt vaak de term draaikont.



Geen paniek mensen! Morgen zakken de cijfers weer een beetje en is #Gommers weer tegen een #avondklok. Dit zal hij de komende week toelichten bij #Jinek of #Humberto. Ik ben overigens ook zelfstandig spreker en moet daarom elke avond van huis. Vandaag ingeschreven bij de #KVK — Marco (@MarcoCrossette) January 20, 2021



#Gommers Hier ergens haak ik af hoor. Wat is dit voor ongeloofwaardige poppenkast.#Avondklok pic.twitter.com/6KeMUgc4gi — Alicia1984 (@Alicia1984N) January 20, 2021



Die gommers heeft op zijn kop gekregen — Doc (@Docsalagrim) January 20, 2021



De man wisselt als een blad aan een boom. Eerder nam ik hem erg serieus, nu is hij alle geloofwaardigheid wel kwijt. #gommers #avondklok pic.twitter.com/bm7PxTe6vA — Frank van der Werf (@FrankWerf) January 20, 2021

Dat Diederik Gommers heel wat losmaakt met zijn optredens, bleek vanmiddag zelfs tijdens de persconferentie over de avondklok en andere nieuwe coronamaatregelen.



