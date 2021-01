Persconferentie maakt duidelijk: avondklok móet, maar we komen er

De avondklok moet écht ingaan en snel, als de Tweede Kamer akkoord is. Tot en met 9 februari moeten Nederlanders van 20.30 tot 04.30 uur binnenblijven. Met uitzondering van mensen met een geldige reden uiteraard. Premier verwacht de avondklok het komend weekend.

Er zijn meer nieuwe coronamaatregelen. Maximaal één persoon per dag op bezoek laten komen bijvoorbeeld, een maatregel die onmiddellijk ingaat. En er zijn aanpassingen als het gaat om begrafenissen en inkomende vluchten uit tal van landen.

Avondklok op persconferentie aangekondigd

Het voornemen over de avondklok maakten premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge vanmiddag bekend tijdens een ingelast persconferentie. Vaak wordt een persconferentie over de coronamaatregelen op een vast moment gepland, dinsdagavond om 19.00 uur. In verband met de haast de avondklok in te voeren, werd daar nu vanaf geweken. Wanneer de avondklok ingaat, kon Rutte nog niet zeggen. „Een paar dagen nadat we steun van de Tweede Kamer hebben.” Hij gaf wel aan dat het vermoedelijk tijdens het komend weekend het geval is.

„We komen eruit, maar eerst moeten we ons nog even schrap zetten”, zei premier Rutte aan het begin van de persconferentie. „Nieuwe maatregelen moeten helpen ons leven stap voor stap terug te krijgen.”



Als deze maatregelen samen doen, is er meer perspectief. Het vaccin is de enige opening voor perspectief #lockdown2021 #avondklok — JanWillem Brinkhorst (@JanWBrinkhorst) January 20, 2021

Iedereen coronamoe, Rutte ook

Rutte wijst op deskundigen die een derde coronagolf serieus nemen. Dit omdat de besmettelijke Britse virusvariant ons land niet in z’n greep mag krijgen. De premier: „We moeten het uiterste doen om de derde golf voor te blijven en daarmee perspectief te krijgen.”

„Iedereen is coronamoe, ik ook”, geeft Rutte toe. „Het gaat simpelweg onder je huid zitten. Daarom moeten we kijken naar de beperkingen van nu, maar juist ook naar hoe we ruimte krijgen om dingen straks weer mogelijk te maken. Het is een optelsom. Samen moeten we het virus bestrijden.”



Blij met de avondklok en het vliegverbod voor bepaalde landen. De bezoekregeling is wél heel erg balen, maar we komen er wel sneller uit zo🙏🏼 #avondklok #persconferentie #persco #bezoek — Anne💛 (@fulltimetomaat) January 20, 2021

Die woorden sprak de premier vaker uit, maar hij beklemtoont: „We gaan nog één keer heel veel van mensen vragen. De avondklok is een heftige maatregel, waarbij niemand staat te juichen. We willen nu parlementaire steun en bij voldoende steun volgt een definitief besluit.”

Tweede Kamer gaat nog over avondklok

Mark Rutte en Hugo de Jonge bespreken hun voornemen over de avondklok vandaag of morgen nog met de Tweede Kamer. Dat is normaal gesproken niet nodig. Het kabinet is sinds vrijdag echter demissionair en daarom wordt in dit speciale geval wél overlegd. De Tweede Kamer kan de avondklok nog tegenhouden of aanpassingen vragen. Verschillende politieke partijen hadden tot en met gisteren ernstige bedenkingen. Ook jongerenorganisaties zien vooral haken en ogen.

Maatregelen persconferentie op een rij

• Avondklok als de Tweede Kamer akkoord is, tot en met 9 februari, tussen 20.30 en 04.30 uur.

• Uitzonderingen voor: mensen die moeten werken (waaronder ook mantelzorgers). Zij hebben een ondertekende werkgeversverklaring nodig.

• De hond uitlaten is toegestaan. Dat mag je niet samen met iemand anders doen.

• Per dag één persoon van 13 jaar en ouder op bezoek. Deze maatregel is per direct ingegaan.

• Supermarkten die nu tot en met 22.00 uur open zijn, moeten eerder dicht „probeer wat vaker ’s morgens boodschappen te doen, als het over het algemeen wat rustiger is”).

• Maximaal 50 mensen mogen een uitvaart bezoeken (was 100). Deze maatregel gaat maandag 25 januari in.

• Reizigers die vanuit het buitenland naar Nederland vliegen, moesten al een negatieve PCR-coronatest kunnen tonen. Nu moeten zij op de plek van afreizen verplicht een extra sneltest doen.

• Een quarantaineplicht van tien dagen voor reizigers vanuit het buitenland wordt voorbereid. Daarvoor moet de wet worden aangepast en dat zal enkele weken duren.

• Daarom is er tot die tijd een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen in Zuid-Amerika, met uitzondering van vrachtverkeer. Zakenreizen zijn vanaf nu verboden, topsporters mogen zich nog wel over de wereld begeven.

Meer informatie over de coronamaatregelen vind je op de website van de Rijksoverheid.

