‘2020 gauw vergeten maakt niet gelukkig’

‘Het is net of 2020 gefastforward is’, verzucht mijn veertienjarige dochter, die zich klaarmaakt voor haar eerste volle week school sinds vijf en een halve maand tijd. ‘Hoe bedoel je?’, vraag ik. ‘Nou, alsof ik 2020 kwijt ben. Het sneeuwt alweer bijna!’, en ze rolt dramatisch met haar ogen.

Een gelukspsycholoog als moeder is de nachtmerrie van elke puber, want zodra ik mijn preek afsteek ‘Maar 2020 is ook een heel bijzonder jaar. Eentje die de geschiedenisboeken ingaat. En daar ben jíj bij geweest’, wordt ze zo niet nog opstandiger. „Daar heb je gelijk in. Maar ben niet verbaasd als het opeens winter is. Ik heb je gewaarschuwd.”

Afwachten

Corona is mijn dochter, net zoals ons allemaal, overkomen. Omdat kinderen grotendeels afhankelijk zijn van de beslissingen van volwassenen, was corona voor mijn dochter iets dat gevoelsmatig geheel buiten haar controle lag. Iets waarbij ze moesten wachten ‘totdat het voorbij was’. Om me heen zag ik veel mensen hetzelfde doen, ze kabbelden voort en wachtten af.

Daarnaast was er een grote groep mensen die in de afgelopen maanden juist initiatieven ontplooide. Ondernemers die creatieve oplossingen bedachten om alsnog hun omzetten te behalen bijvoorbeeld, of mensen die op zoek gingen naar manieren om hun steentje bij te kunnen dragen aan de vereenzamende maatschappij. Deze actieve groep wist de nieuwe situatie al snel om te buigen naar een situatie waarin ze hun persoonlijke of werkgerelateerde doelen (alsnog) konden behalen. En laat dit nu juist de manier zijn om het ware geluk te vinden.

Stel een doel

Natuurlijk ‘overkomt’ het leven ons allemaal. Geliefden verlaten ons of komen te overlijden, banen vallen weg vanwege een economische recessie en zo verder. Maar het zijn niet de omstandigheden die ons gelukkig maken, het is de manier hoe wij met deze omstandigheden omgaan die gelukkig maakt. En daarin speelt het stellen van doelen een belangrijke rol. Want als je weet welke weg je op wilt met je leven, je baan, je relatie of wat dan ook, dan weet je ook hoe je met de nu geldende omstandigheden kan omgaan om dit doel te kunnen behalen. Soms is het heel hard werken, creatief denken, knokken en tegen de stroom in zwemmen, terwijl in andere periodes je juist alle wind mee hebt. En deze variatie maakt het leven leuk! Het zorgt ervoor dat jij het leven bewust leeft, elke dag weer. Dat jij je elke dag kunt verwonderen over de route die je vandaag weer lopen mag op weg naar jouw doel.

Mensen die elke dag opnieuw hun riedeltje afdraaien zonder doel en wachten op betere tijden zullen inderdaad wellicht het gevoel hebben dat ze een deel van 2020 ‘kwijt zijn’.

Vandaag

Maar het is nog niet te laat! Sta elke dag bewust even stil en trek even aan de noodrem van de alsmaar voortdenderende trein die het leven heet. Neem elke ochtend tien minuten de tijd en bedenk wat jij die dag bereiken wilt. Stel jezelf een doel dat bij jóu past, hoe klein, groot, zinvol of onbenullig ook, en je zult merken dat de trein vertraagt. Je zult die dag bewuster leven, om je heen kijken en keuzes maken, omdat je weet wat jouw stip aan de horizon is. Gedaan met de fastforward-stand naar de dag dat het weer sneeuwt. Je leven is nu, vandaag, dus pak het bij de lurven! Word je gelukkig van.

Josje Smeets is Gelukspsycholoog en eigenaar van HelloBetty.nl. In haar column schrijft zij over alles dat gelukkig maakt.