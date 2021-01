Hugo de Jonge in persconferentie: dit is waarom maatregelen nodig zijn

Er komt dan dus toch een avondklok, kondigde premier Mark Rutte vanmiddag aan in de persconferentie, mits de Tweede Kamer ermee akkoord gaat. Dat besluit wordt definitief genomen tijdens een Kamerdebat in de komende dagen. En niet alleen dat, het aantal mensen dat je thuis mag ontvangen gaat ook omlaag. Eerst gold het dringende advies om maar twee mensen thuis uit te nodigen, dat is nu één persoon. Een maatregel die per direct is ingegaan.

De avondklok gaat, als het kabinet ermee instemt, gelden vanaf 20.30 uur tot 04.30 uur. Dit is waarom die maatregelen nodig zijn, volgens demissionair minister Hugo de Jonge.



We maken ons grote zorgen om nieuwe varianten van het coronavirus, zoals de extra besmettelijke Britse variant. Er zijn t/m zeker 9 februari aanvullende maatregelen nodig om deze virusvarianten onder controle te krijgen. Meer informatie ⤵️https://t.co/R7dcPYr66s#AlleenSamen pic.twitter.com/WqrxqTv0uG — Ministerie van VWS (@MinVWS) January 20, 2021

R van Britse variant is te hoog

„Dit is hoe we ons leven weer terugkrijgen”, vertelde De Jonge nadat premier Rutte zijn zegje had gedaan. Het mag dan ook duidelijk zijn dat het kabinet deze maatregelen niet voor niets neemt. Ja, het aantal besmettingen daalt, maar is alsnog te hoog. En daarbij komt ook de ‘Britse variant’ kijken, die het langzamerhand van de oorspronkelijke variant overneemt.

„De druk op de ziekenhuizen en de intensive care blijft te hoog, en hetzelfde geldt voor verpleeghuizen”, zei de coronaminister. Een andere reden voor deze stevige maatregelen is omdat we „de derde golf op ons af zien komen”. Dat komt omdat de Britse variant een stuk besmettelijker is dan de ‘normale’ variant. Op dit moment zit de zogeheten ‘R’, het reproductiegetal, van het coronavirus net onder de 1. Maar de R van de Britse variant zit op 1,3. Alleen als de R onder de 1 zit, dooft het virus langzaam uit. De Britse variant dooft dus niet uit, maar laait op.

Steeds minder mensen raken besmet met het oude virus, en de Britse variant besmet des te meer mensen. Nu zijn dat 1 op de 10 mensen, in februari kan dat al 1 op de 5 zijn, zei De Jonge. „We weten dat je er niet zieker van wordt, maar er worden wel veel meer mensen ziek van. De huidige maatregelen doen niet genoeg om die nieuwe variant er ook onder te krijgen.”

De Jonge: ‘Exponentiële groei is verraderlijk’

Zoals met een virus vaak is, hebben we te maken met exponentiële groei tijdens deze pandemie. En zoals Hugo de Jonge het (correct) zegt: „Niets is zo verraderlijk als exponentiële groei.” Dus zijn deze coronamaatregelen er vooral op gericht om tijd te winnen. De Jonge: „Het is aan ons om te zorgen dat een derde golf, als die komt, laag blijft.” Dat betekent dus dat we een eventuele derde golf in moeten gaan met cijfers die zo laag mogelijk zijn. Zo’n laag mogelijk aantal besmettingen, zo min mogelijk bezette bedden op de ic en de druk op de zorg zo laag mogelijk.



„Als we vandaag voorkomen dat iemand besmet raakt, voorkomen we dat diegene morgen meer mensen besmet”, zei de demissionair minister van Volksgezondheid ook. En Rutte en De Jonge denken ook echt dat een avondklok effect kan hebben, op basis van andere landen waar die maatregel al geldt. Zo kan het reproductiegetal zo’n acht tot dertien procent dalen door de invoer van een avondklok. Het aantal zieken gaat dan dus behoorlijk omlaag. „Als we nu niet ingrijpen en over drie weken terugkijken omdat we langer in lockdown moeten blijven, is dat erg zonde.”

Vaccin licht aan het einde van de tunnel

Ook hamerde de minister wederom op de vaccins. Want dat is écht de weg uit deze crisis: „Deze boodschap is zonder, maar het perspectief is dat niet. De weg uit de crisis is het vaccin, pas als veel mensen gevaccineerd zijn, zijn we beschermd.” Wel zei De Jonge dat we iets eerder, als alle meest kwetsbare mensen gevaccineerd zijn, al iets meer kunnen. Wat dat dan is en wanneer, is, zoals zo vaak, nog niet te zeggen. „Dat duurt nog wel even.”

Wel worden bepaalde groepen, bijvoorbeeld thuiswonende ouderen, al iets eerder gevaccineerd. In de aankomende weken komt er steeds een nieuwe groep aan bod. Eerst thuiswonende ouderen die ouder zijn dan 90 jaar, dan mensen boven de 85. Ook wordt het geven van de tweede prik uitgesteld: van drie weken naar zes weken. Zo kunnen meer mensen de eerste prik krijgen, zei De Jonge. Dan is een grotere groep van de bevolking al een beetje beschermd.



Tot slot: een quarantaineplicht. Je moet al thuisblijven na een positieve test, maar toch doet niet iedereen dat. Dus nu wil minister De Jonge ook een quarantaineplicht invoeren, en steekproefsgewijs controleren of mensen dat ook echt doen. Dat is dus voor mensen die daadwerkelijk positief testen, maar ook voor mensen die uit het buitenland komen.

Alle aangekondigde maatregelen zijn te vinden op de website van Rijksoverheid.

