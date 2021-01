Avondklok dichterbij dan ooit: voor deze mensen geldt een uitzondering

Net, in de persconferentie van 14.00 uur, kondigde demissionair premier Mark Rutte aan dat er binnenkort een avondklok gaat gelden. Van 20.30 uur tot 04.30 uur mag je je dus niet op straat (nee, ook niet in de auto) vertonen. Er moet nog worden overlegd met de Tweede Kamer, dat gebeurt morgen. Daarna is het besluit pas definitief en zijn er ook uitzonderingen.

De verwachting is dat de maatregel dan vanaf zaterdag of zondag gaat gelden.



We maken ons grote zorgen om nieuwe varianten van het coronavirus, zoals de extra besmettelijke Britse variant. Er zijn t/m zeker 9 februari aanvullende maatregelen nodig om deze virusvarianten onder controle te krijgen. Meer informatie ⤵️https://t.co/R7dcPYr66s#AlleenSamen pic.twitter.com/WqrxqTv0uG — Ministerie van VWS (@MinVWS) January 20, 2021

Uitzonderingen avondklok

Maar soms móet je echt wel even het huis uit. Niet om boodschappen te doen of om een kopje suiker te halen bij de buren, maar bijvoorbeeld omdat je naar je werk in het ziekenhuis moet. Of om je trouwe viervoeter uit te laten. Gelukkig voor al die mensen gelden er bij de invoering van de avondklok ook uitzonderingen. Dit zijn ze:

Hond uitlaten: je mag nog met je hond de deur uit, mits die aangelijnd is. Je kan er immers niets aan doen als je huisdier opeens een grote boodschap moet doen. Let wel: dit is geen gezellig uitje, je laat je hond in je eentje uit.

je mag nog met je hond de deur uit, mits die aangelijnd is. Je kan er immers niets aan doen als je huisdier opeens een grote boodschap moet doen. Let wel: dit is geen gezellig uitje, je laat je hond in je eentje uit. Eten bezorgen: even leek het alsof het niet meer mocht, na 20.30 uur via Thuisbezorgd iets bestellen. Het stond namelijk niet op Ruttes lijstje van uitzonderingen. Maar even later helderde hij het op: eten bezorgen valt onder werkgerelateerde zaken en maaltijdenbezorgers mogen dus gewoon rond blijven brommeren.

even leek het alsof het niet meer mocht, na 20.30 uur via Thuisbezorgd iets bestellen. Het stond namelijk niet op Ruttes lijstje van uitzonderingen. Maar even later helderde hij het op: eten bezorgen valt onder werkgerelateerde zaken en maaltijdenbezorgers mogen dus gewoon rond blijven brommeren. Werkgerelateerde zaken: moet je als verpleegkundige naar het ziekenhuis, ’s avonds of ’s nachts, dan mag dat. Ook mensen die bijvoorbeeld ’s nachts aan de weg werken mogen gewoon naar hun werk. Maar je moet dan wel een verklaring bij je hebben, van je werkgever. Die verklaring kun je op de website van Rijksoverheid downloaden.

moet je als verpleegkundige naar het ziekenhuis, ’s avonds of ’s nachts, dan mag dat. Ook mensen die bijvoorbeeld ’s nachts aan de weg werken mogen gewoon naar hun werk. Maar je moet dan wel een verklaring bij je hebben, van je werkgever. Die verklaring kun je op de website van Rijksoverheid downloaden. Medische hulp: je mag gewoon naar buiten als je medische hulp moet verlenen aan mens of dier. Ook als je zelf medische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je alleen woont en nodig naar het ziekenhuis moet. Of bijvoorbeeld bij een spoedbevalling.

je mag gewoon naar buiten als je medische hulp moet verlenen aan mens of dier. Ook als je zelf medische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je alleen woont en nodig naar het ziekenhuis moet. Of bijvoorbeeld bij een spoedbevalling. Mantelzorg: de mantelzorgers zijn een belangrijke uitzondering bij de avondklok, zei Rutte. Mensen die vrienden, familieleden of buren moeten verzorgen mogen dat ook na 20.30 uur blijven doen.

de mantelzorgers zijn een belangrijke uitzondering bij de avondklok, zei Rutte. Mensen die vrienden, familieleden of buren moeten verzorgen mogen dat ook na 20.30 uur blijven doen. Noodzakelijke reis naar het buitenland: reizen wordt überhaupt sterk afgeraden, voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika geldt zelfs een vliegverbod, maar noodzakelijke reizen mogen doorgaan. Denk bijvoorbeeld aan familieomstandigheden.

reizen wordt überhaupt sterk afgeraden, voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika geldt zelfs een vliegverbod, maar noodzakelijke reizen mogen doorgaan. Denk bijvoorbeeld aan familieomstandigheden. Uitvaart: alhoewel het aantal mensen wordt teruggedrongen van 100 naar 50, blijft uitvaarten bezoeken mogelijk, ook tijdens de avondklok. Je hoeft dus niet bang te zijn als een uitvaart net na 20.30 uur eindigt.

alhoewel het aantal mensen wordt teruggedrongen van 100 naar 50, blijft uitvaarten bezoeken mogelijk, ook tijdens de avondklok. Je hoeft dus niet bang te zijn als een uitvaart net na 20.30 uur eindigt. Rechtszaak: moet je naar de rechter voor een rechtszaak, naar een zitting van een officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftencommissies? Dat blijft toegestaan, ongeacht het tijdstip.

moet je naar de rechter voor een rechtszaak, naar een zitting van een officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftencommissies? Dat blijft toegestaan, ongeacht het tijdstip. Examen: studenten van praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en het hoger onderwijs hoeven zich geen zorgen te maken over de avondklok als ze een examen moeten afleggen.

studenten van praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en het hoger onderwijs hoeven zich geen zorgen te maken over de avondklok als ze een examen moeten afleggen. Gasten van talkshows: over dit puntje maakten de heren tijdens de persconferentie nog wat grappen, maar gasten van een live-programma zijn ook een uitzondering op de regel. Mits zij een uitnodiging hebben voor bijvoorbeeld Op1 of Jinek.

Voor al deze uitzonderingen heb je wel een getekende verklaring nodig. Ook die kun je downloaden via de website van Rijksoverheid, dan hoef je alleen nog je reden op te schrijven en je handtekening eronder te zetten. Maar het is een misdrijf om deze te vervalsen, of als de opgegeven reden niet klopt.

Logischerwijs hoeven dak- en thuislozen zich niet aan de avondklok te houden, net als opsporingsambtenaren, brandweer -en ambulancemedewerkers (als zij aan het werk zijn).

