Via dit programma kun je zien wanneer je ongeveer gevaccineerd kan worden (in het VK)

Wij beginnen 8 januari, of uiterlijk 11 januari, met vaccineren. Het zal ook wel een tijdje duren, voordat iedereen de prikken heeft gehad. Maar hoe weet je nou wanneer jij ongeveer aan de beurt bent? In Engeland is daar een handig programmaatje voor gemaakt, de Vaccine Queue Calculator. Je vult je leeftijd in, of je aan bepaalde ziektes lijdt en hup: er komt een datum uit én hoeveel mensen er nog voor jou zijn.

Nu horen we je denken, maar dat heeft toch totaal geen betekenis voor mij, wanneer ik in het Verenigd Koninkrijk aan de beurt zou zijn? Nou, ergens toch wel. Er wonen misschien meer mensen (66 miljoen tegenover 17 miljoen), maar ze zijn ook eerder begonnen met vaccineren én er zijn meer locaties waarop dat mogelijk is. Begin december al werd de 90-jarige Margaret de eerste Brit die het vaccin toegediend kreeg. Inmiddels zijn er ruim 140.000 mensen gevaccineerd.

Vaccinatiebeleid

Daarnaast lijkt het vaccinatiebeleid van het VK en ons land, ook best op elkaar. De Britten hadden geen compleet uitgewerkt plan klaarliggen, maar begonnen gewoon. Toch hadden ze wel een paar ‘eisen’ gesteld. De overeenkomsten (die tot nu toe bekend zijn) op een rijtje.

In Nederland:

Medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging zijn als eerst aan de beurt.

Ook bewoners van die verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen voorrang.

Als deze mensen geweest zijn, krijgen de 60-plussers met een medische indicatie een uitnodiging. Daarna 60-plussers zonder medische indicatie. Vervolgens mensen mét medische indicatie, maar onder de 60. Daarna komen andere groepen in beeld.

In het Verenigd Koninkrijk:

Medewerkers en bewoners van verpleeghuizen en instellingen zijn ook bij de overburen als eerst aan de beurt.

Dan komen de 80-plussers en zorgmedewerkers die veel te maken hebben met het coronavirus.

Daarna komen op volgorde de 75-plussers, 70-plussers en alle mensen heel kwetsbaar zijn (bijvoorbeeld door leukemie, of kankerpatiënten die chemo ondergaan), daarna pas komen de 65-plussers.

Iedereen, van 16 tot 64 jaar oud, die onderliggende aandoeningen hebben waardoor ze meer risico hebben om ernstig ziek te worden door het coronavirus.

Na al deze kwetsbare groepen komen, in kleine stapjes, steeds jongere mensen aan de beurt. Zoals je ziet, zijn er best veel overeenkomsten tussen het vaccinatiebeleid van het Verenigd Koninkrijk en dat van Nederland.

Indicatie

Goed, dat programmaatje dus. Niet geheel passend voor Nederlandse burgers, maar toch interessant om een indicatie te krijgen. Wanneer ondergetekende redacteur de calculator invult, komt er de volgende datum uit: tussen 26 juni 2021 en 26 september 2021. Dat duurt nog wel even, dus. Ook melden ze hoeveel mensen er vóór jou aan de beurt zijn. In dit geval zijn dat er tussen de 27 en bijna 39 miljoen.

In Nederland wonen lang niet zoveel mensen, dus de kans bestaat dat het hier een stukje sneller gaat. Maar als we moeten afgaan op hoe het nu al verloopt met het vaccineren – of plannen daarvan – duurt het vast nog even. Want waar onze buurlanden en Spanje en Griekenland namelijk meteen na de kerst beginnen met vaccineren, beginnen wij op 8 januari. Gisteravond nog werd minister De Jonge daarover flink ondervraagd door de Tweede Kamer. Veel politici vinden het onacceptabel dat Nederland pas zo laat begint.

Maar De Jonge vindt veiligheid belangrijker dan snelheid. „Uiteindelijk is een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad ons doel. Dat bereiken we alleen als mensen vertrouwen hebben in het vaccin en in het proces van vaccinatie.”

