België en Duitsland beginnen meteen na kerst met vaccineren: wij pas op 8 januari

Vandaag maakte EU-voorzitter Ursula von der Leyen bekend dat landen binnen de Europese Unie eind december kunnen – en mogen – beginnen met vaccineren. België begint meteen na de kerst met de eerste inentingen, onze oosterburen zijn ook van plan zo’n soort planning te volgen.

En wij? Dat kan nog wel even duren. Eerst leek het 4 januari te worden, nu lijkt het toch de achtste te worden. Of toch uiterlijk 11 januari. Als het Pfizer-vaccin aanstaande maandag goedgekeurd wordt, beginnen we pas 8 januari met vaccineren. Dat staat te lezen in een kamerbriefje van zorgminister Hugo de Jonge. Vanaf 4 januari worden wel de eerste uitnodigingen al verstuurd.

Minister De Jonge kwam pas over de brug met deze informatie, nadat de Kamer druk op hem uitoefende tijdens een debat.



‘Snelst haalbare planning’

Volgens de minister is dit de snelst haalbare planning van de GGD en het RIVM, die zorgvuldig, veilig en verantwoord is. „Uiteindelijk is een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad ons doel. Dat bereiken we alleen als mensen vertrouwen hebben in het vaccin en in het proces van vaccinatie”, schrijft De Jonge.

Aanstaande maandag besluit de EMA dus of het nieuwe vaccin goedgekeurd wordt. Twee dagen later zal de Europese Commissie het besluit over de markttoelating nemen. Een dag later brengt de Gezondheidsraad een spoedadvies uit over de inzet van het vaccin bij de verschillende doelgroepen.

De mensen die als eerst een uitnodiging ontvangen, zijn medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging. Uiterlijk maandag 11 januari zal de GGD op drie locaties gaan vaccineren. Op 18 januari moet dat dat uitgebreid zijn naar 25 centrale locaties. Mensen krijgen twee prikken met een tussenperiode van drie weken. De vaccinaties vinden 7 dagen per week plaats.

500.000 doses dit jaar geleverd

Volgens De Jonge is deze planning het snelst mogelijke, omdat veel stappen pas gezet kunnen worden als de informatie vanuit de EMA bij de goedkeuring binnen is. Wel worden er al flink wat doses geleverd dit jaar: 500.000.

Nog voordat de eerste uitnodigingen de deur uitgaan, moet er volgens de minister nog aan alle zorgvuldigheidseisen worden voldaan. Pas daarna kan het startschot worden gegeven met de eerste vaccins.

„De informatie vanuit EMA, CBG en Gezondheidsraad ten aanzien van eventuele bijwerkingen en contra-indicaties (specifieke medische situaties waarin het vaccin wordt afgeraden) moet worden verwerkt in een medische richtlijn van het RIVM, IT-systemen en in de belscripts die de medewerkers van het GGD-callcenter gaan hanteren en die de medewerkers op de priklocatie gebruiken. Ook worden eerst alle systemen van de GGD getest”, schrijft De Jonge.

De Kamer krijgt volgende week meer informatie van de minister over de uitwerking van deze stappen.

