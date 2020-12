Kleiner vliegveldje is véél beter voor Limburg, stellen onderzoekers

Dat groot lang niet altijd beter is, blijkt wel weer uit het onderzoek naar het vliegveld in Limburg. Veel te groot, luidt de conclusie, en dat is voor niets en niemand goed.

Een kleiner vliegveld is beter voor Limburg. Dat is in grote lijnen de conclusie van een onderzoek naar de kosten en baten van vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA) in opdracht van tegenstanders van uitbreiding van het vliegveld. Het rapport werd vandaag aangeboden aan Provinciale Staten van Limburg.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nieuwe episode in soap over het nut van Maastricht Aachen Airport – De Limburger https://t.co/KRu1eUDJVR pic.twitter.com/PtzZ7ov34x — Chauffeursforum (@chauffeursforum) December 18, 2020

Kleiner vliegveld

Een kleiner vliegveld vergroot de welvaart in Limburg in de periode 2025 – 2050 met maximaal 331 miljoen euro, rekenden de onderzoekers van bureau NEO Observatory uit Rotterdam uit. Dat komt onder meer door waardestijging van woningen. Ook is het goed voor het toerisme en is er minder overlast. Nog beter zou sluiting van de luchthaven zijn. Dit ook om de moordende concurrentie: in de omgeving liggen nog eens acht vliegvelden.

Volgens de onderzoekers is er geen markt voor MAA, slokt het Limburgse vliegveld voortdurend publiek geld op en worden grote maatschappelijke kosten veroorzaakt. Daarbij komt dat MAA geen functies heeft die voor de eigen regio belangrijk zijn, zeggen de onderzoekers.

Afstand luchthaven

„De afstand van de luchthaven tot de woonkernen is nergens in Nederland zo klein als in Zuid-Limburg. Dat geldt ook voor de geringe afstand tot de landsgrenzen met België en Duitsland. Dat leidt voor alle bewoners en gasten van Zuid-Limburg tot een buitenproportionele overlast”, stellen de opstellers van het rapport. „De luchthaven verstikt en vervuilt unieke heuvellandschappen van Nederland met haar uitstoot van lawaai, ultrafijnstof en kerosine.” Beelden op social media laten zien hoe dichtbij de vliegtuigen ‘bij de mensen thuis’ komen. En er is zelfs een alliantie tegen het vliegveld.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit is de realiteit rond Maastricht Aachen Airport. Deze foto kreeg ik van een van de omwonenden met wie ik vanavond in gesprek was over de overlast van vliegtuigen die bizar laag overkomen. Morgen stemmen over het @GroenLinks voorstel voor handhaafbare minimale vlieghoogtes. pic.twitter.com/cF1Z430VTj — Suzanne Kröger 💚 (@suzanne_GL) May 27, 2019



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En weer maakt @MinIenW zelfde fout: doordouwen rammelend besluit vliegveld Maastricht ten koste van omwonenden, natuur en milieu. https://t.co/hu8FDKmuZK — Suzanne Kröger 💚 (@suzanne_GL) December 6, 2017



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Belangrijk: “De totale uitstoot van schadelijke stoffen stijgt. Voor de totale uitstoot is er geen norm.” https://t.co/uofKQob2Nu — Alliantie Tegen Uitbreiding MAA (@stopgroeiMAA) December 16, 2018

‘Niet levensvatbaar’

„De aanwezigheid van MAA voegt helemaal niets toe aan de bereikbaarheid van Limburg of Nederland”, gaat het rapport verder. „Na een kwakkelend bestaan van vele decennia is de conclusie onontkoombaar: MAA is commercieel niet levensvatbaar. Er is geen enkel perspectief op economische zelfstandigheid en op een rendabele exploitatie op deze locatie met zoveel concurrentie in de nabijheid. Het voortbestaan van de luchthaven wordt telkenmale opgerekt met vele tientallen miljoenen overheidssteun van de Provincie Limburg, zonder dat daar een adequaat maatschappelijk rendement tegenover staat.”

Oud-politicus Pieter van Geel maakt in opdracht van het provinciebestuur een visie op de toekomst van het vliegveld. De presentatie daarvan is begin volgend jaar.