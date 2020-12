Britse ziekenhuizen beginnen met vaccinaties: Margaret (90) is de eerste

Het is zover: vandaag beginnen tientallen ziekenhuizen in Groot-Brittannië met vaccinaties tegen het coronavirus. Zeventig ziekenhuizen hebben patiënten klaarstaan om te vaccineren. Dat zijn vooral de grote ziekenhuizen van het land, zegt de minister Volksgezondheid, Matt Hancock.

Het gaat om de grootste vaccinatiecampagne uit de Britse geschiedenis.

Hancock verwacht wel dat het nog even duurt voordat alle kwetsbare mensen zijn ingeënt: tot de lente. En pas wanneer die kwetsbare mensen beschermd zijn, kunnen de beperkingen die bedoeld zijn om het virus in te dammen worden opgeheven.

Margaret Keenan en William Shakespeare zijn de eersten

Een 90-jarige vrouw, Margaret Keenan, kan een primeur op haar naam schrijven. Zij was vanochtend de eerste Britse die het vaccin van Pfizer en BioNTech kreeg toegediend. Volgens de maker is dat vaccin voor 95 procent effectief. Om 06.30 uur kreeg Margaret het vaccin toegediend in een ziekenhuis in Coventry, schrijft Sky News. De 90-jarige oma van vier kleinkinderen noemde het een „privilege” dat zij de eerste mag zijn. Ook zei ze dat dit „het beste vervroegde verjaardagscadeau” is dat ze zich kon wensen.

Ze bedankte het ziekenhuispersoneel uitvoerig omdat ze zo goed voor haar hadden gezorgd. En ze heeft een boodschap voor de rest van ons: „Mijn advies voor iedereen die het vaccin aangeboden krijgt: neem het. Als ik het kan op 90-jarige leeftijd, kun jij het ook.”

De tweede persoon die werd ingeënt heet opvallend genoeg William Shakespeare, een 81-jarige man uit Warwickshire. „Baanbrekend is het, toch?”, zei hij even nadat hij de prik had gekregen, schrijft The Sun. „Dit zou echt het verschil kunnen maken in onze levens.” William en zijn vrouw zaten sinds het begin van de pandemie zo goed als de hele tijd in lockdown. Alleen zijn vrouw ging soms naar buiten, om naar de winkel te gaan.

Eerste westerse land met vaccinatiecampagne

Groot-Brittannië is het eerste westerse land dat met een vaccinatiecampagne is begonnen. Hancock noemde vandaag „V-day”, een verwijzing naar de naam van Bevrijdingsdag, VE-day. „Als we erin slagen dit voor iedereen te doen die vatbaar is voor de ziekte, dan kunnen we verder en terug naar normaal.”

Er zijn wereldwijd meer dan 1,5 miljoen mensen om het leven gekomen door het coronavirus. Ook zijn economieën zwaar getroffen. In Europa geldt Groot-Brittannië als zwaarst geraakte land, met 61.000 doden.

Rusland en China zijn eerder al begonnen met inentingscampagnes met plaatselijk ontwikkelde vaccins. De testperiodes daarvoor zijn echter nog niet helemaal doorlopen en het is onzeker hoe veilig en effectief die vaccins zijn.

