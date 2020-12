Jongens die ontvoerd waren door Boko Haram komen aan bij families

Gisteren werden 344 jongens bevrijd die een week lang ontvoerd waren. Zij zijn inmiddels aangekomen in de Nigeriaanse stad Katsina, bij hun families. Tijdens een aanval van de radicaalislamitische terreurgroep Boko Haram namen de ontvoerders de jongens mee uit hun kostschool.



Went in school uniform, came back in mufti, Boko haram must have done shopping for these boys. #OurBoysAreBack https://t.co/ypKWfR6ZWd — Adédòtun 🐝 (@thisisadedotun) December 18, 2020

Went in school uniform, came back in mufti, Boko haram must have done shopping for these boys. #OurBoysAreBack https://t.co/ypKWfR6ZWd — Adédòtun 🐝 (@thisisadedotun) December 18, 2020

Eerder lieten familieleden van de jongens al weten dat ze enorm opgelucht waren dat hun kinderen veilig terug zouden komen. Op videobeelden is te zien dat de jongens in bussen aankomen bij overheidsgebouwen in Katsina. Getuigen zeggen dat de jongens in goede gezondheid lijken te zijn, alhoewel ze er wel moe uitzien.

Een van de jongens zei na aankomst tegen journalisten dat de ontvoerders hen sloegen. „We werden iedere ochtend en avond geslagen. Ze gaven ons een keer per dag eten en twee keer per dag water.” Ze zouden brood en cassave hebben gekregen als eten.

‘Gewoon bandieten’

Van de ontvoerders moesten de jongens zeggen dat ze waren vastgehouden door Boko Haram. Maar een jongen betwijfelt of dat wel echt zo was: „Volgens mij was het niet Boko Haram, maar waren het gewoon bandieten. Het waren kleine jongens met grote wapens.”

De autoriteiten hebben laten weten dat de jongens gisteren zijn bevrijd, maar gaven verder geen details over wat er precies is gebeurd. Of er losgeld werd betaald of dat alle kinderen weer in veiligheid zijn gebracht, is niet bekend.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I'll always wear faith and hope about this Nation. Nigeria will soon be sanctioned and recommended as genius country in the world. We're pacing nearer to the glory. Thanks God that🙏#OurBoysAreBack. pic.twitter.com/v8PCVpPEY0 — Nwauzor_emekaonyi (@nwauzor07) December 18, 2020

Criminelen of jihadisten ontvoeren vaker kinderen in het noordwesten van Nigeria. Vaak doen ze dat om losgeld te krijgen. Berucht was de ontvoering van 276 schoolmeisjes door Boko Haram in april 2014. Veel van hen zaten jarenlang gevangen en nog steeds zijn niet alle meisjes teruggevonden.

#OurBoysAreBack

Op Twitter uiten veel mensen hun vreugde over de veilige terugkeer van de jongens door #OurBoysAreBack te twitteren. Toen de jongens net ontvoerd waren, was juist de hashtag #BringBackOurBoys trending. Toen riepen veel mensen op iets te doen tegen de ontvoering en Boko Haram.

Hoe de jongens uiteindelijk gered zijn, is dus niet duidelijk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Via @africanews: Protest in Nigeria over gov’t’s handling of kidnapping crisishttps://t.co/AjWBDdnI01💂‍♂️📢💨" GOVERNMENT 🏛OF NIGERIA 🇳🇬 FAILING TO PROTECT ITS CITIZENS FROM BOKO HARAM TERRORISTS🏴‍☠️🙌NATION IN DISTRESS 🙌LUKE 21:25🙌PLEASE PRAY FOR THEM PSALM 23📖91🌍🕵️‍♂️ — (Pastor)Jesu's Gabriel DULCE PENA(AZ)🇺🇸💖🇮🇱 (@JesusGa05753255) December 18, 2020

