Zes lockdown-gewoontes die we ooit nog zullen missen

2020 is geen fijn jaar, dat kunnen we wel stellen. En nu, met de lockdown tijdens de feestdagen, is het helemaal één grote teleurstelling. Maar hoeveel we ook te klagen hebben: op een dag zullen we de gewoontes die we tijdens de lockdown hebben aangeleerd, nog eens missen.

1. Broek aan? Nee hoor

Al zit je nou de hele godganse dag in je pyjama: niemand die het ziet, niemand die er iets om geeft. Je kan gerust de hele dag in je huispak achter je bureau zitten, of zelfs op de bank liggen met je laptop op je buik. Stel je voor dat je weer elke dag een skinny jeans aan moet naar je werk, of hakken. Nu kom je met een net shirt, blouseje of colbertje prima weg tijdens je virtuele meetings. Behalve natuurlijk als je in de bouw werkt of in de zorg.



Hier gaan we hard die kant op, 24 uur. En ze loopt al de hele dag in een pyjama. Ik rock zo’n lockdown als een malle. — Hester Zitvast (@hesterzitvast) December 17, 2020

2. Gedaan met FOMO

Een borreltje hier, feestje daar: voor de pandemie barstte je agenda waarschijnlijk uit z’n voegen. Eerst acht uur lang werken, dan even een werkborrel en dan door naar een huisfeestje van een vriend van je. Uiteindelijk lig je dan midden in de nacht in je bed. Met een flinke kater tot gevolg, de volgende dag. Je kan natuurlijk altijd nee zeggen, als iemand je uitnodigt voor een feestje, maar dan slaat FOMO toe. Iedereen is er, behalve jij. Nu mag en kan er toch niks, dus je mist ook niks. En die virtuele borrels… die kun je vaak wel missen.

3. Geen tijd verspillen in de supermarkt

Druk, druk, druk, en dan ook nog na je werk na de supermarkt. Iedereen doet dat, dus dan was het altijd super druk. Maar nu kun je bij vrijwel elke supermarkt je boodschappen gewoon thuis laten bezorgen. Vaak kost dat een eurootje of drie, maar dan heb je ook wat. Je hoeft nu niet meer in de rij aan te sluiten in de supermarkt en dan staan zuchten en kreunen omdat het zo lang duurt. Daarnaast is het nu veel meer geaccepteerd om je boodschappen te bestellen.



Dag 1: thuisquarantaine na reis uit code oranje gebied. Een eerste keer online boodschappen bestellen. Still 9 to go! pic.twitter.com/ydYqUAm6Ue — Guiselaine Capella (@Guiselaine) December 16, 2020

4. Lekker uitslapen

Elke dag je wekker om half zeven, om vervolgens te douchen, je klaarmaken en dan een halfuur naar je werk reizen? Zeker niet. Nu zet je je wekker 10 à 15 minuten voordat je eigenlijk moet beginnen, je snoozet nog even en je zit precies op tijd achter je laptop te ontbijten. Als je over een jaar weer in een overvolle trein staat om half negen ’s ochtends om acht uur lang op kantoor te zitten, zul je dit zeker missen.

5. Je hebt meer tijd voor je familie en vrienden

Een voordeel van thuiswerken en een voordeel van eventjes thuis zitten: je hebt meer tijd over voor je vrienden en familie. Je moet natuurlijk niet je hele familie op bezoek uitnodigen, maar je kan natuurlijk wel veel bellen of samen een wandeling maken. Doe ook eens moeite om iemand te bellen of sms’en die je al een tijd niet hebt gesproken. Daar zijn ze vast heel blij mee. En als je samenwoont met je partner en kinderen, of misschien wel met vrienden, kun je veel meer quality time met hen doorbrengen.

6. Drie keer kussen is verleden tijd

Al vrijwel aan het begin van de coronapandemie, in maart, werd handenschudden, drie keer kussen of een ‘hoi, hoe gaat het?’-knuffel in de ban gedaan. Reden voor vreugde voor enorm veel mensen in Nederland. Niet meer steeds als je iemand ziet ‘hey’ *smak* ‘hoe’ *smak* ‘gaat’ *smak* ‘het?’. Wie weet komt dat ooit weer terug, maar we kunnen ook met z’n allen afspreken dat we dat gewoon niet meer gaan doen, toch?



We zijn in elk geval al verlost van de drie obligate, natte kussen van Jan en alleman. #thatsapro 🤷🏽‍♀️🎉 — Deborah Bollyn (@DeborahBollyn) December 7, 2020

