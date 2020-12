Onderwijsdeskundigen zijn het oneens met de sluiting van scholen

Scholieren blijven vanaf vandaag vijf weken thuis vanwege de lockdown. Maar volgens deskundigen is dit geen goed idee. En zeker het sluiten van de basisscholen vinden zij zorgwekkend.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Thuiswerken afdwingen door kinderen hun onderwijs af te nemen? Er moet een andere manier zijn. We hebben dit voorjaar geleerd dat scholen sluiten funest is voor alle leerlingen, vooral met achterstanden. Zolang Schiphol, kerken en eredivisie wel kunnen, is dit erg wrang. https://t.co/A1lX3QmAO0 — Jesse Klaver (@jesseklaver) December 14, 2020

Dat zeggen zij in een artikel in Trouw. Volgens onderwijssocioloog Thijs Bol „betalen kinderen, en zeker de kwetsbaren onder hen, de prijs voor volwassenen die weigeren thuis te werken”. Volgens Bol zorgt de tweede lockdown ervoor dat de kansenongelijkheid tussen kinderen toeneemt. „Het lijkt wel of het kabinet geen kennis heeft genomen van al dat onderzoek dat er sinds de eerste lockdown is gedaan naar de effecten ervan op kinderen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Domme vraag misschien: maar als we het recht van kinderen op onderwijs kunnen offeren voor een lager besmettingscijfer, waarom dan niet recht van gelovigen om naar de kerk te gaan? Als leren thuis kan, dan bidden toch ook? — Floor Bakhuys Roozeboom (@floorbakhuys) December 14, 2020

Mentale problemen

Ook kan hij zich niet vinden in het argument dat basisscholen sluiten om op die manier ouders thuis te houden. Bol noemt het: „schandalig”. Volgens hem leerden veel kinderen tijdens de eerste lockdown in het voorjaar wekenlang niets.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.