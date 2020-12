Meer dan 8 miljoen mensen keken naar persconferentie Rutte

Het is de meeste bekeken coronapersconferentie ooit: die van gisterenavond, waarbij Rutte een lockdown van vijf weken aankondigde. Meer dan 8 miljoen mensen keken naar Rutte. En dat is een record: nog nooit gekeken zoveel mensen naar een niet-sportprogramma.

Sinds het begin van de coronacrisis heeft geen enkele toespraak of persconferentie zoveel kijkers getrokken, blijkt uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De tot nu toe best bekeken coronapersconferentie werd eind april uitgezonden op televisie. Toen keken er 7,8 miljoen mensen.

Veruit de meeste mensen (6 miljoen) keken via NPO 1 naar de boodschap van de premier. Op RTL 4 keken bijna 1,9 miljoen mensen naar de extra uitzending van het RTL Nieuws die rond 19.00 uur begon. Ook daarin was de toespraak live te zien. Op SBS6 werd de boodschap van Rutte door 470.000 mensen bekeken. In totaal keken zo’n 8,4 miljoen mensen naar de toespraak van Rutte.

Gejoel en gefluit

In die toespraak kondigde hij een wekenlange lockdown aan, die tot 19 januari duurt. Op de achtergrond was flink wat gejoel en gefluit te horen; demonstranten lieten op die manier weten het niet eens te zijn met het coronabeleid. „De realiteit is dat we hier niet te maken hebben met een onschuldige griep, zoals sommige mensen, zoals de demonstranten buiten, denken”, benoemde de premier.



De kalme verwijzing van Rutte naar de demonstranten buiten. Respect. Je hoeft het niet altijd met hem eens te zijn. Misschien wel, misschien ook niet. Maar ik heb eindeloos respect voor de onvermoeibare meneer Rutte. — Nina Juffermans (@NinaJuffermans) December 14, 2020

Vanaf vandaag zijn alle plekken waar mensen in groepen samenkomen gesloten. Op die manier is er geen contact en „zonder contact kan het virus niet overspringen”. Volgens Rutte moeten we terug naar „het beeld dat we allemaal nog voor ons kunnen halen”: lege bussen, winkelstraten en scholen. Volgens de premier „een heftig besluit” zo vlak voor kerst. „Maar het is onvermijdelijk.”

Lockdown met zeven maatregelen

Er zijn gisterenavond zeven maatregelen genomen. Zo wordt onderwijs op afstand wordt de norm en gaan (zijn, inmiddels) alle niet-noodzakelijke winkels dicht. Wat niet-noodzakelijke winkels precies zijn, lees je hier.

Verder gaan publieke locaties dicht, mag je thuis nog maar twee gasten ontvangen (met uitzondering van de kerst, dan zijn het er drie), sluiten sportscholen en zwembaden weer en geldt het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te blijven (en dus ook zoveel mogelijk thuis te werken).

Het is de tweede keer dit jaar dat de minister-president een toespraak over de coronacrisis hield vanuit het Torentje. De eerste keer was op 16 maart, toen er ruim 7 miljoen mensen keken. Daarvoor werd voor het laatst in de jaren zeventig door premier Joop den Uyl tijdens de oliecrisis vanaf die plek het volk toegesproken.

