Na de Hema gaan ook de Action en Wibra vandaag weer open

Nog geen twee dagen geleden vertelde premier Rutte ons dat we opnieuw in lockdown gaan. Dat betekent dat ook veel winkels hun deuren moesten sluiten en alleen essentiële winkels openblijven. Gisteren bleek dat de Hema wel nog steeds open is. En dat zorgt ervoor dat ook de Action en de Wibra toch open mogen.

Essentiële producten

De Action concludeerde dat ongeveer veertig procent van het assortiment bestaat uit essentiële middelen. Producten zoals shampoo, wc-papier, schoonmaakmiddelen en eet- en drinkwaren vallen namelijk onder die categorie en zijn bij de Action verkrijgbaar. Dat geeft de winkel vrijspel om de deuren te openen. Wel worden ook hier niet-essentiële items afgeschermd en niet verkocht. Verder zullen de coronaregels in de winkel gehandhaafd worden.

En ook de Wibra vond een reden om toch de deuren open te gooien. Ook in deze winkelketen zijn genoeg producten te vinden die onder de categorie ‘essentieel’ vallen.

