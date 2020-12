Land in lockdown, wekelijkse cijfers liegen er niet om

De aankondiging van premier Mark Rutte dat het land de komende vijf weken op slot gaat, wordt opgevolgd door hoge (week)cijfers van het RIVM.

Vandaag worden de wekelijkse cijfers gepresenteerd en het aantal positieve tests dat in de afgelopen zeven dagen is geregistreerd ligt waarschijnlijk rond de 60.000. Vorige week ging het ‘nog’ om 43.103 tests, en dáárvoor om 33.949 positieve tests. In de zes dagen sinds de laatste wekelijkse update zijn er 51.751 positieve tests gemeld. Dat zijn er gemiddeld ruim 8600 per dag.

Ook het aantal mensen dat in de afgelopen zeven dagen is overleden aan het coronavirus kan hoger liggen dan vorige week. In de afgelopen zes dagen is het overlijden van 312 coronapatiënten gemeld, dat zijn er gemiddeld 52 per dag. Bij de vorige wekelijkse update steeg het aantal bevestigde coronasterfgevallen met 338, wat gemiddeld 48 per dag is.

Heftig besluit

Het zal te vroeg zijn om verandering te zien, maar het RIVM maakt ook bekend of het reproductiegetal is veranderd. Dat getal geeft aan hoe snel het virus verspreidt en moet onder de 1 liggen, wil de uitbraak langzaam uitdoven. Het getal zat de afgelopen weken vrij stabiel op 1.

De cijfers van deze week komen bijna 24 uur na de aankondiging van premier Mark Rutte dat het land de komende vijf weken dichtgaat. Alle plekken waar mensen in groepen samenkomen, sluiten de deuren. „Zonder contact kan het virus niet overspringen.” Volgens Rutte moeten we terug naar „het beeld dat we allemaal nog voor ons kunnen halen”: lege bussen, winkelstraten en scholen. Volgens de premier „een heftig besluit” zo vlak voor kerst. „Maar het is onvermijdelijk.”

Lockdown bij de buren

Bij onze oosterburen werd onlangs ook een lockdown afgekondigd. Die gaat morgen in en duurt tot zeker 10 januari. Ook daar geldt een verbod op de verkoop van vuurwerk. Er gelden strenge regels over met hoeveel mensen je in je eigen woning mag zijn. Dat zijn er voor de Duitsers maximaal vijf uit maximaal twee huishoudens. Met de feestdagen zijn de regels iets soepeler.

Het aantal besmettingen in Duitsland is overigens opnieuw lager dan de vorige dag. Vrijdag werden bijna 30.000 nieuwe besmettingen gemeld. Gisteren waren dat er ‘nog maar’ 16.362 en vandaag gaat het om 14.432 nieuwe gevallen. In totaal is het virus bij 1.351.510 Duitsers vastgesteld.

Lees ook: Nederland gaat voor vijf weken op slot