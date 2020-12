Ook Tweede Kamer in lockdown: alleen vergaderen bij echte noodzaak

De nieuwe lockdown beperkt ook de werkzaamheden van de Tweede Kamer. Alleen vergaderingen die strikt noodzakelijk zijn gaan door.

Het besluit tot een ‘Tweede Kamer-lockdown’ is genomen met het oog op de voorbeeldfunctie van de volksvertegenwoordiging, schrijft voorzitter Khadija Arib. Premier Mark Rutte kondigde gisteravond aan dat het land tot 19 januari ‘op slot’ gaat.

Tweede Kamer spreekt nog over lockdown

In deze laatste week voor het kerstreces is na overleg met fractie- en commissievoorzitters flink in de agenda geschrapt. Er is nog wel een plenair debat toegevoegd over de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. Die is vandaag. Ook zetten parlementaire onderzoekscommissies hun werk gewoon voort.

De Kamer komt op 12 januari weer bijeen. Ook dan worden alle vergaderingen kritisch tegen het licht gehouden, aldus Arib. Wel zal er die week na de persconferentie van premier Rutte over de coronamaatregelen worden gedebatteerd. Ook krijgen de Kamerleden dan vooraf een technische briefing over het coronavirus.

Tijdens de eerste coronagolf kwam de parlementaire democratie bijna stil te liggen. Er werd door de Kamerleden ongeveer alleen nog vergaderd over ontwikkelingen rond het coronavirus. Daar was niet iedereen gelukkig mee.



De #TweedeKamer debatteert vanmiddag vanaf 14 uur over de lockdown die het kabinet heeft afgekondigd om verdere verspreiding van het #coronavirus tegen te gaan. De Kameragenda is daarvoor aangepast. Lees meer en volg live: https://t.co/yZbN5oLMn2. — Tweede Kamer (@2eKamertweets) December 15, 2020

Kabinet was wel / niet te laat

Bij het coronadebat dat vanmiddag aan de gang is, gaven veel oppositiepartijen aan dat het kabinet in de coronacrisis veel te afwachtend is. Klaas Dijkhoff ging daar tegenin en vindt het achteraf altijd makkelijk praten. „Er is vast een moment geweest dat je een bepaalde maatregel eerder had kunnen treffen, dat ontken ik niet”, aldus de VVD’er. „Maar voor mij is dan de vraag: vond ik dat toen ook al, of ga ik nu makkelijk zeggen dat dat toen nodig was.”

Lodewijk Asscher (PvdA) riep het kabinet zondag op om snel in actie te komen. Toen die actie er 24 uur later was, meldde hij: „Te laat.”



Bijna 10.000 nieuwe besmettingen vandaag. Het is niet verantwoord nog langer af te wachten. Ik roep het kabinet op vandaag nog te doen wat nodig is in het belang van onze gezondheid, de medewerkers in de zorg en de economie. — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) December 13, 2020

Geert Wilders (PVV) noemt het kabinetsbeleid ‘zwalkend’.



Mede door zwalkend kabinetsbeleid nu harde maatregelen. Wat een drama voor iedereen in de zorg, horeca en winkels! Ik leef met iedereen mee en zal het kabinet kritisch bevragen over noodzaak van de maatregelen en 100% compensatie.#toespraakrutte #coronavirus #coronamaatregelen — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 14, 2020

