Deze darter doste zich uit als The Grinch tijdens WK: ‘Legendarisch’

Normaal gesproken zijn z’n dartshirts ook al niet heel gewoontjes te noemen, maar gisteren verraste Schotse darter Peter Wright alle kijkers en z’n tegenstander met z’n bijzondere outfit. Hij ging van kuif tot handschoen en mondkap verkleed in het groen als The Grinch, de wereldberoemde kersthater.



Peter wright is a legend. Dressed as the #Grinch for his walk on. pic.twitter.com/ibQL3qiUaJ — Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) December 15, 2020

Compleet met groene baard, groen haar, groen pak en groene handen kwam hij gisteravond het podium op voor zijn eerste duel op het WK darts. Een aantal mensen kon het totaal niet waarderen, „wat is dit voor iets stoms met z’n groene haar en groene alles”, klaagt Kevin Hughes. Z’n tegenstander kon er in elk geval hartelijk om lachen, toen hij een harige boks van The Grinch kreeg.



SNAKEBITE SAFELY THROUGH 🐍 A grinch-themed Peter Wright (92.6) kicks off the defence of his world title with a 3-1 victory over Steve West (88.8) in Round Two! ✅ #WHDarts pic.twitter.com/kEMWcJByzp — Live Darts (@livedarts) December 15, 2020

9-darter gooien als The Grinch

Het merendeel van de kijkers vond het vooral leuk dat hij zich compleet voor gek zette met zijn kleding. „Hoe kun je nou niet van darts houden?”, schrijft dartsfan Will O’Callaghan. Anderen noemen het zelfs legendarisch. „Een 9-darter gooien terwijl je verkleed bent als de f*cking The Grinch!” En: „Hij verkleedde zich als de 2020-versie van kerst. Wat een held.”



Peter Wright defending his title as the grinch. How can you not love the darts? pic.twitter.com/jpIQO2FXBw — Will O'Callaghan (@willocallaghan) December 15, 2020



What is it with Peter Wright and the stupid hair and colourings, the grinch ffs this crap is getting old now.. — kevin hughes (@kevhughes1977) December 15, 2020

Opvrolijken

„Ik wil de mensen die het darten kijken opvrolijken”, vertelt hij na afloop van z’n gewonnen duel op RTL 7. „We hebben een verschrikkelijk jaar achter de rug en mensen hebben veel verdriet en verlies gekend. Ik wilde een glimlach op het gezicht van de mensen tonen. Hopelijk is dat gelukt.”



Peter Wright dressing up as the grinch is just 2020s version of Christmas, hero pic.twitter.com/krWxDkaOHJ — Michael Agnew (@mikeystrife) December 15, 2020

Verrassing…

Wright baalt dat hij pas na de kerst weer in actie komt op het WK darts. „Echt heel jammer. Ik had nog een andere kostuum klaarliggen om mensen te laten lachen voor kerst. Maar helaas kom ik pas na de feestdagen weer in actie. We gaan kijken of we daar nog iets voor kunnen verzinnen.” En getuige zijn eerdere originele outfits, haarstijlen en verkleeddrang, soms ook met de hele familie, komt dat vast en zeker dik in orde.

If you liked this Neon pink shirt its now available @ https://t.co/EPjmYq3UJj pic.twitter.com/z02vAnG2Nx — Peter Wright (@snakebitewright) August 28, 2020



Had a great birthday yesterday. Peter and kids did a comicon style party. Spyro, Unicorn, Velma, Yondu. Even had a deadpool mash up. Thanks to @snakebitewright @MimiWright6 @_JessieWright_ @SnakebiteJunior @Dragonmum3200 pic.twitter.com/wkE48LjmBw — Joanne Wright (@jowrighty8) June 7, 2020



