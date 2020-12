Astronomische winter begint nat, maar met de kerst wordt het kouder

Maandag gaat de astronomische winter van start, maar een echte winter is nog ver te zoeken. Het wordt bewolkt en regenachtig, typisch Nederlands dus. Een witte kerst kunnen we wel vergeten.

Om het herfstweer (want geef toe, winter is dit niet) compleet te maken, staat er ook een stevige zuidenwind. De dagen erna blijft het grijs, regenachtig en zacht. Waarschijnlijk had je al niet meer op die witte kerst gerekend, maar er gloort hoop aan de horizon. Tijdens de Kerstdagen daalt de temperatuur namelijk wel iets. Ook is het minder nat.

Dat het waarschijnlijk geen witte kerst gaat worden, hadden we eerder al voorspeld. Winterse buien komen er wel, maar op een wit pak sneeuw hoef je niet te rekenen. Hoogstens een „lokale witte verrassing”.

Kletsnatte kerstweek

Maandag ziet het er bewolkt en donker uit. De dag start droog, maar al snel vallen er buien. Het is zacht voor de tijd van het jaar met een graad of 9. Lokaal kan het zelfs 12 graden worden, terwijl het normaal gesproken bij het begin van de astronomische winter een graad of 6 is. Om het (herfst)plaatje compleet te maken staat er ook nog een stevige zuidenwind, meldt Weeronline. Door de stevige wind voelt het wel wat kouder.

Ook dinsdag en woensdag blijft het wisselvallig en „soms kletsnat”. Op beide dagen is er een grote kans op regen en wordt het maximaal 11 graden.

Koudere kerst

Voor de kerstdagen hebben we beter nieuws: de wind draait, waardoor het minder zachte lucht wordt aangevoerd. De temperatuur daalt en het wordt (eindelijk) wat kouder. Donderdag kunnen we op een graad of 8 rekenen, tijdens de kerst schommelt het tussen de 5 en 7 graden. Overdag vriezen doet het nog niet, maar het ziet er zeker beter uit! De nachten worden namelijk kouder en de kans op nachtvorst neemt ook toe.