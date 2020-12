Tweede wolf op de Veluwe gespot: ‘Grote kans op wolvenwelpjes’

Er is een tweede wolf op de Veluwe gesignaleerd en dat is goed nieuws. Als de tweede wolf namelijk een mannetje blijkt te zijn en het goed kan vinden met de wolvin die er al rondzwerft, is er een kans op wolvenwelpjes.

Natuurmonumenten meldde gisteren de gast op wildcamera’s gezien te hebben. Op beeld is te zien dat één wolf over de hei loopt, waarna deze gevolgd wordt door een tweede. Boswachter Frank Theunissen vertelt aan Natuurmonumenten dat hij al langer twijfelde over de aanwezigheid van een tweede wolf.

Niet één, maar twee!

Op camerabeelden van begin deze maand dacht hij een wolf te zien die er anders uit zag dan de wolvin die inmiddels al een halfjaar op de Zuid-Veluwe leeft. Twee weken later werd zijn vermoeden bevestigd toen een wildcamera de dieren samen vastlegde. Van twijfel over een eventuele tweede wolf kan nu geen sprake meer zijn.

De boswachter houdt er een theorie op na: dat het vermoedelijke mannetje zich op uitnodiging van het vrouwtje op de Veluwe heeft gevestigd. „De wolvin is de eerste tijd dat ze hier was heel voorzichtig geweest; ze liet aan niemand weten dat ze er was. Maar later zagen we steeds vaker dat ze markeerde.” Markeren is het achterlaten van druppels urine, waarmee de wolvin als het ware „hier was ik” zegt. Een mannetje mag dat als uitnodiging opvatten. „Dat is de theorie, maar het is gaaf om nu in het echt te zien dat wolven elkaar inderdaad weten te vinden.”

Wolvenwelpjes

De verwachting is dat de tweede wolf een mannetje is: „Je ziet op de beelden dat de wolf forser is en dat hij zijn poot optilt om te urineren. Dat is voor mij bewijs genoeg dat het een mannetje is.” Alleen moet nog blijken of het een blijvertje is. De tweede wolf is er namelijk pas net en het is nog maar de vraag of ze een paar gaan vormen. Gebeurt dat wel, dan is de kans volgens Theunissen groot dat er beschuit met muisjes kan worden gegeten. „Dan is de kans groot dat we er dit voorjaar wolvenwelpen bij krijgen.”



Als de twee in januari en februari nog steeds samen rondzwerven, is de kans groot dat er ook daadwerkelijk gepaard wordt. Daarmee zou de Zuid-Veluwe het tweede gebied in Nederland worden waar een wolvenroedel leeft. De wolvin komt zelf uit een nest van vijf, geboren op de Noord-Veluwe. De kans dat de tweede wolf familie is, is klein. „Doorgaans zoeken broers en zussen elkaar niet op en dulden ze elkaar niet in hun territorium. Maar de uitzondering bevestigt de regel, dus niets is zeker: We moeten de uitslag van het DNA-onderzoek op de drollen afwachten om te weten waar deze nieuwe wolf vandaan is gekomen”, vertelt boswachter Theunissen.

Belangrijke rol

Volgens hem is het goed voor de natuur als er wolven op de Veluwe rondzwerven. „Ze spelen een ecologische rol bij het gezond houden van prooidierpopulaties, maar ook in het landschap. Als wolven samen jagen, kunnen ze zich bovendien op grotere prooien richten, zoals volwassen edelherten of keilers: de grote, mannelijke wilde zwijnen. In aanwezigheid van wolven verplaatsen prooidieren zich meer en veranderen ze hun graasgedrag. Dat biedt bijvoorbeeld kansen voor jonge boompjes die anders zouden worden opgegeten. Ook aaseters profiteren. Raven, vossen, rode wouwen, zeearenden en aaskevers eten graag van de prooiresten die wolven achterlaten.”

