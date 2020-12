Hoe zit het nou toch met die Jerusalema challenge?

De Jerusalema challenge. Het afgelopen najaar kon je geen centimeter door je tijdlijn scrollen zonder video’s tegen te komen van enthousiast zorgpersoneel dat een dansje waagt. Wat is die challenge nou precies en hoe is hij ontstaan?

De muziek van de Jerusalema challenge komt van een nummer van een Afrikaanse muzikant, Master KG genaamd. In het nummer, dat vorig jaar december als muziekvideo uitkwam, wordt er flink gedanst. Het lied is de oorsprong van de challenge die de hele wereld over is gegaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oprechte vraag: waarom doen mensen de #jerusalemchallenge? Is het voor het goede doel? Is het leuk? — Romee Boots (@RomeeBoots) December 18, 2020

Een van de eerste video’s die als dance challenge is geüpload, is die van een Angolese dansgroep in februari. De mannen en vrouwen chillen met een bord eten en besluiten er ‘spontaan’ een dansje aan te wagen. De toon is gezet, want een paar maanden later volgt de volgende dansgroep die zich aan het nummer waagt.

Wie dacht dat de challenge beperkt bleef tot dans- en vriendengroepen heeft het fout: in juli worden de eerste wereldwijde flashmobs gehouden op het nummer en al snel volgt ook de lokale Italiaanse brandweer. Wanneer ook een Zimbabwaans advocatenbureau hun versie van de challenge op 9 september online zet is het hek van de dam.

Challenge is symbool van hoop

Een paar dagen later, op de achttiende, is de eerste Nederlandse bijdrage online te vinden: het Deventer Ziekenhuis doet met het personeel mee. „Het Zuid-Afrikaanse nummer Jerusalema van Master KG is uitgegroeid tot ‘symbool van hoop in deze zware periode’ en wordt nu ook gelinkt aan de coronacrisis. Daarom doen de medewerkers van het Deventer Ziekenhuis graag mee!”, schrijft het ziekenhuis bij de video.

Veel ziekenhuizen in Nederland willen even een verzetje en grijpen de challenge aan om het personeel een momentje van rust en ontspanning te geven. Dus om de vraag te beantwoorden: voor de leuk, de ontspanning en een puntje van licht in donkere coronatijden.

Lees ook: Tweede wolf op de Veluwe gespot: ‘Grote kans op wolvenwelpjes’