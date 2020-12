Amerika keurt vaccin Moderna goed, besmettingen lopen wereldwijd op

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna goedgekeurd voor gebruik. Ondertussen lopen de besmettingen in onder meer Duitsland steeds verder op.

Met het goedkeuren van het vaccin kan de distributie van 5,9 miljoen doses in de Verenigde Staten op korte termijn van start gaan. Mogelijk wordt dit weekend al gestart met het verdelen van de vaccins.

Groen licht voor vaccin

President Donald Trump zei gisteren al dat er toestemming was gegeven voor het vaccin, maar daar ging de FDA nog even niet in mee. Een dag later werd er officieel groen licht gegeven. Moderna heeft een deal met de Amerikaanse overheid en heeft beloofd dit jaar nog twintig miljoen doses te leveren. Volgens de overeenkomst levert de farmaceut tot eind 2021 juni in totaal 200 miljoen doses af.



Congratulations, the Moderna vaccine is now available! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Amerika is het eerste land dat het Moderna-vaccin in gebruik neemt. Eerder werd het vaccin van het Amerikaanse Pfizer en Duitse BioNTech al goedgekeurd, daarmee worden Amerikanen al ingeënt.

De Europese toezichthouder EMA besluit begin januari over het Moderna-vaccin. Onder andere Nederland heeft daar doses van besteld. Over het vaccin van Pfizer en BioNTech wordt volgende week een beslissing genomen.

Verontrustende geluiden

Het vaccinnieuws volgt op verontrustende geluiden uit onder meer India, dat de grens van 10 miljoen geregistreerde coronabesmettingen is gepasseerd. Daarmee telt het land na de VS het hoogste aantal bekende virusgevallen wereldwijd. Hoewel het totaal aantal besmettingen gigantisch hoog is, valt het met de nieuwe besmettingen relatief mee: die cijfers dalen juist.

In de afgelopen 24 uur kwamen er iets meer dan 25.000 besmettingen bij. Begin september werden er dagelijks bijna 100.000 nieuwe besmettingen gemeld.

In Duitsland gaat het juist de verkeerde kant op: voor de derde dag op rij zijn daar meer dan 30.000 nieuwe besmettingen gemeld. Gisteren ging het om een recordaantal van 33.777 nieuwe gevallen. Door een fout zaten daar wel niet-getelde besmettingen van donderdag bij, zo’n 3500. Het aantal infecties in Duitsland staat nu op ruim 1,4 miljoen. Sinds woensdag is er een harde lockdown van kracht in het land.

