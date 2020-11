Wanneer komt nou toch die échte winter?

Het is warm voor de tijd van het jaar en dat is het eigenlijk al heel 2020. Het regent weerrecord na weerrecord, maar de echte winter hebben we nog niet gehad. En dat gaat voorlopig ook niet gebeuren.

Dikke wanten, gewatteerde winterjas, snowboots aan en gewapend met een slee naar buiten. Binnen staat de kerstboom, buiten is het bibberend koud. Metro kijkt al maanden uit naar de winter. Vooruit, het is pas eind november, maar een échte winter zit er voorlopig nog niet in, voorspelt meteoroloog Yannick Damen (Weeronline). „Ik had er ook op gehoopt”, grapt hij. Maar helaas, de komende weken blijven we nog ‘gewoon’ een beetje kwakkelen.

„Het is momenteel nog warm voor de tijd van het jaar”, legt Damen uit. „We zitten nu rond de tien graden in Nederland, terwijl het normaal gesproken aan het eind van november een graad of 7 hoort te zijn. Daar zitten we nu wel ruim boven.” Een trend van het afgelopen jaar die ook nu wordt doorgezet. „We zien dat alle seizoenen in Nederland opwarmen.” Uit onderzoek van Damen blijkt bijvoorbeeld dat meer dan 200 dagen dit jaar zachter dan normaal waren.

Frisse wind

Toch waait er vandaag een frisser windje dan vorige week. „We gaan langzaam maar zeker richting normaal Nederlands weer”, merkt ook Damen. „Vandaag is het nog behoorlijk zonnig, maar vanaf vrijdag wordt het echter kouder.” Hij zegt wel echt kouder, maar daarmee doelt de meteoroloog niet op winters weer: we gaan richting een graad of 6. „We zijn dergelijke temperaturen niet meer gewend, daarom gaat het fris aanvoelen en gaan we ook zeker merken dat het wat afkoelt.”

Dat frissere weer houdt overigens ook weer niet al te lang aan. „Begin volgende week is het ook vrij koud. Of beter gezegd, ietsjes kouder dan normaal. Dit weekend is een klein voorproefje van de winter, zeker omdat het ’s nachts ook kan gaan vriezen. We kunnen weer ruiten gaan krabben! Halverwege volgende week wordt het weer wat zachter en is er meer kans op regen.” Typisch Nederlands weer dus: lekker druilerig.

Witte kerst?

Die winter laat nog even op zich wachten, en als we pech hebben komt-ie heel december niet tevoorschijn. „We kunnen met de maand- en seizoensvoorspelling niet nu al voorspellen dat het met kerst koud wordt, maar de trend is wel dat het deze winter best wel zacht zal zijn. Een beetje sneeuw kan best, maar een ECHTE winter zit er voorlopig en waarschijnlijk in heel december niet in.”

Tja… de witte kerst. Gaan we daar nog over beginnen? Damen moet lachen. „Statistisch gezien is de kans op een witte kerst 8 procent, best groot dus. In het verleden hebben we ook best wel vaak een witte kerst gehad, maar de laatste keren waren 2009 en 2010. Voor een witte kerst moet er twee dagen lang sneeuw blijven liggen.” Dan moet het dus a. flink sneeuwen en b. ook nog eens koud genoeg zijn zodat die sneeuw blijft liggen. „Dat gebeurt niet zo heel vaak”, besluit Damen.

