Winterse buien in aantocht, maar een witte kerst? Mwah…

Het wordt volgende week kouder, er liggen winterse buien in het verschiet, maar de kans op witte kerst is – voor velen waarschijnlijk ‘helaas’ – niet groot. Of anders gezegd: klein, met misschien ‘een lokale witte verrassing’.

De weersverwachting voor de tweede helft van volgende week geeft een temperatuurdaling aan, meldt Weeronline. Vooral tijdens de Kerstdagen wordt het beduidend kouder. Op Tweede Kerstdag wordt het, zoals het er nu voorstaat, 4 tot 6 graden en in de nacht kan het dan een graadje vriezen.

Lokale witte kerst

Hierbij is er ook een kans op enkele winterse buien. De kans op een grootschalige witte Kerst is nog altijd zeer klein, maar een kortdurende lokale witte verrassing is niet uitgesloten.

Tot en met komend weekend is het zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 9 tot 12 graden. In de nachten wordt het op de meeste plaatsen niet kouder dan een graad of 6. Alle neerslag valt in de vorm vorm van regen.



Ook nog kans op 15 (!) graden

Vanaf maandag doet de temperatuur waarschijnlijk een klein stapje terug met maxima die veelal uitkomen tussen 8 en 11 graden, maar hoe zacht het precies wordt is nog onzeker. Dat komt omdat ons land zich op het grensvlak van zeer zachte lucht uit Zuid-Europa en koudere lucht uit Noord-Europa bevindt. Wanneer ons land in de zachte lucht terechtkomt kan het misschien zelfs 15 graden worden, maar in het koudere scenario wordt het niet warmer dan een graad of 7.

Tijdens de Kerstdagen zien we een toenemende kans op een noordwestenwind. Hierdoor wordt het een stuk kouder, maar blijft er ook kans op buien. Volgens de laatste verwachting wordt het op Eerste Kerstdag nog 5 tot 7 graden en op Tweede Kerstdag als gemeld 4 tot 6 graden.

Kans Limburg het grootst

In de nacht van Eerste Kerstdag naar Tweede Kerstdag liggen de minima rond het vriespunt met landinwaarts grote kans op lichte vorst. De kans op winterse neerslag is dan 5 á 10 procent en in Zuid-Limburg 15 procent. Met wind van zee is de kans dat eventuele sneeuw in de kustprovincies blijft liggen uiterst klein. In de zuidoostelijke helft van het land zal de temperatuur lager zijn en is de kans op een witte verrassing op de ochtend van Tweede Kerstdag wat groter. Het grootst is deze kans voor de heuvels in Zuid-Limburg.

Geen officiële witte Kerst

De kans op een officiële witte Kerst is nihil. Hiervoor moet namelijk op beide dagen in De Bilt een gesloten sneeuwdek aanwezig zijn. De kans dat dit het geval is op Tweede Kerstdag is nog geen 5 procent. Een sneeuwdek op Eerste Kerstdag in De Bilt lijkt zelfs helemaal uitgesloten.

