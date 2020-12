Paar pieken en veel dalen voor personal trainers, maar bidon blíjft halfvol

Een personal trainer in de arm nemen kan een oplossing voor je coronakilo’s en eindejaars-demotivatie betekenen. Maar hoe gaat het eigenlijk met de personal trainers zelf?

Even niet meer bodypumpen en gewichten tillen/trekken/hijsen in je gym en de wekelijkse voetbaltraining kun je ook wel op je, al dan niet beginnende bier- slash coronabuikje schrijven. Sportscholen mailen hun leden met de laatste coronastand van zaken, vaak ook met de mogelijkheid tot personal training en rondje Vondelpark leert dat de een op een sessies gewoon doorgaan.

.

Al is het nou óók weer niet zo dat alle trainers nu allemaal gouden tijden beleven. Enkele personal trainers wel, anderen hopen dat het begin volgend jaar weer meer aantrekt en in Zuid-Limburg blijkt een persoonlijke trainer nog een ver-van-mijn-lijf-show.

Personal trainer Sina

Sina Pellegrom is personal trainer in het Zuid-Limburgse Hoensbroek en omgeving en zij heeft te maken met meer afzeggingen dan ooit. Deels door de corona-angst, maar ook voor een groot deel door het buiten sporten, licht ze toe. „Ik train veel met mensen met obesitas en die voelen zich dan raar aangekeken. Ze kijken telkens om zich heen, en dat werkt niet. Tot over vijf weken, Sina, zeggen de meesten.”





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Thuisgym

Zeker balen, beaamt ze, en veel nieuwe aanwas is er ook niet. „Je ziet hier in de omgeving juist dat jongeren fitnessspullen voor thuis aanschaffen en daarmee verder gaan, of ze wachten toch ook maar tot na 19 januari.” Nee, een eigen trainer ‘nemen’ is hier allesbehalve de normaalste zaak van de wereld. „Personal training is hier nu eenmaal nog niet zo hot als in Amsterdam bijvoorbeeld. En dat terwijl de prijzen hier veel lager zijn… Maar ja, de mindset is anders, hè. Veel Limburgers zien personal training nog altijd als iets heel duurs en aparts.”

Gelukkig hoeft ze niet stil te zitten en wachten er na het telefoongesprek weer vier trainingen op haar, „ik hoop gewoon maar dat er geen nieuwe annuleringen bij komen.” Voor de mensen thuis: „Al sta je tien keer even op van je stoel tijdens het werk, blijf bewegen”, tipt deze personal trainer. „En bel liever met mensen dan mailen, dan kun je tenminste ook nog even bewegen.”

Fit met Michiel

Een tijd van pieken en dalen, omschrijft personal trainer Michiel Smit uit Katwijk het, en voor hem momenteel een díkke piek. „Veel mensen krijgen nu het idee om een personal trainer in de arm te nemen. Mijn site wordt heel druk bezocht en ik krijg meer aanvragen dan ooit. Komt misschien ook deels omdat ik altijd al buiten train, daar profiteer ik nu van.”

As we speak heeft hij er al weer een paar ochtendtrainingen op zitten en wandelt hij ‘voor zichzelf’ een stuk door het bos in het Delftse Hout. „Het is druk hier, veel mensen zijn nu aan het lopen, dat valt echt op.”

‘Bierbuikjes’



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hij maakt zich straks klaar voor vijf trainingen achter elkaar in Deventer, waar hij aan de slag gaat met vijf jongens – „niet tegelijk natuurlijk” – die doorgaans voetballen, maar nu noodgedwongen het veld niet op kunnen. „Ze hebben mij ingeschakeld om toch op de been te blijven en zelf die motivatie even niet hebben, maar wél van hun bierbuikje af willen!” De verschuiving naar steeds meer jongeren, „35-ers enzo” die met een trainer willen sporten, tekent zich steeds duidelijker af, ziet hij terug in de aanmeldingen. Mensen die eerst zelf in de gym aan het knallen waren, „en nu net even die extra motivatie nodig hebben.”

Hij spreekt soms af bij mensen thuis die er de ruimte voor hebben, maar meestal in het bos, park, op het strand of op sportveldjes van de gemeente. Ziet-ie trouwens ook steeds meer: „sommige gemeentes investeren in buitensporten, een mooie ontwikkeling vind ik dat.”

Samen de bijl oppakken



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Klanten met depressiviteitsklachten stromen nu binnen, vervolgt de trainer. „Mensen die helemaal in zak en as zitten. Ik bekijk samen met iemand wat wel goed gaat en bouw van daaruit verder.” Stapje voor stapje, „ik ben heel geduldig.” De meest gehoorde motivatie nu? Toch wel die coronakilo’s. „Veel mensen zijn vijf, tien en soms zelfs wel twintig kilo aangekomen door de coronamaatregelen. Mensen zitten thuis en daar liggen de verleidingen op de loer, op je werk zijn die er niet. Mensen eten ongezonder, zeker als er stress in het spel is. En dan komen ze op een punt dat het ze toch niet meer uitmaakt. ‘Ik ben nu eenmaal dik’, zeggen ze en gooien de bijl erbij neer.”

En dat is nou nét het punt dat een personal trainer een heel groot verschil kan maken. Iemand zoals hij zelf bijvoorbeeld, promoot hij met een dikke grijns die door de telefoon te horen is. Samen het bijltje weer oppakken en aan het werk gaan. „Binnen twaalf weken kun je al weer helemaal op de goede weg zitten en dat blijf je, dat garandeer ik je. Ik ga voor die lange termijn.”

‘Rétegoed’

Zelf is Michiel, die ook met z’n Insta mensen hoopt te triggeren, de afgelopen twee maanden acht kilo afgevallen en het is een beetje zoals de slager die z’n eigen vlees eet, of bakker z’n brood, want Smit zit nu in week acht van z’n eigen online cursus, die hij zorgvuldig samen heeft gesteld uit twaalf jaar kennis als personal trainer. De cursus bestaat uit 20 videotrainingen en die biedt hij vanaf 1 januari aan voor „iedereen met een kleine portemonnee” die wél persoonlijke training wil. „En die training werkt echt rétegoed”, roept hij enthousiast uit, om er met een knipoog aan toe te voegen: „En dat zeg ik echt niet omdat ik het zelf heb gemaakt, hoor!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tot slot nog een huis-tuin-en-keuken-fit-tip van Michiel Smit. „Sta elke dag drie kwartier eerder op, drink een glas water, ga een stuk wandelen en let op je ademhaling. Serieus, als je hier de dag mee begint, heb je daar de hele dag profijt van. Je weet niet wat je overkomt met alle energie die je ineens hebt, echt een gouden formule.”

Personal trainer Arnoud

Op zijn Facebook-pagina staat dat hij zo’n beetje altijd ‘is geopend’. Van 7 tot 23 uur werkt Arnoud van Rooij als personal trainer. Of eigenlijk al vanaf 6 uur, staat in z’n laatste Facebook-post. „Voor de vroege vogel, maar ook voor een betere spreiding van het aantal mensen”, zo schrijft de personal trainer uit Amsterdam.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Druk heeft hij het niet meer sinds de sportscholen de deuren moesten sluiten deze week. Personal trainer-wise was het geen goed jaar voor hem, vat hij 2020 samen. „Normaal werk ik als zelfstandige in een sportschool en daar ben ik niet afhankelijk van weersinvloeden. Bij buitentraining is dat een héél ander verhaal.”

Anders dan in het voorjaar

Tijdens de eerste golf in het voorjaar was het een stuk gemakkelijker om zijn klanten te enthousiasmeren om buiten te trainen. „Lekker weer, zonnetje en ook nog lang licht. Nu is het een stuk frisser en ook eerder donker.” Hij heeft na de toespraak van onze premier al z’n klanten benaderd om mee naar buiten te gaan. „Maar twee hebben ja gezegd, ja, dat vind ik zeker jammer. Juist nu is in beweging blijven zo belangrijk.”

Nieuwe ronde, nieuw kansen in 2021? „Januari, kom maar op! denken veel mensen aan het begin van het nieuwe jaar. Toch worden ze eerder lid bij een sportschool dan dat ze een personal trainer nemen, is mijn ervaring. De meeste nieuwe klanten komen na de zomer. Mensen denken goed na over wat ze met een personal trainer willen bereiken en dat is onafhankelijk van het moment van het jaar. Het onder professionele begeleiding trainen is kostbaar en meestal niet een substituut voor binnentraining.”

Vertrouwen blijft

Het is niet zo dat de sportbidon ineens halfleeg is voor deze personal trainer en het vertrouwen blijft. „Ik weet zeker dat het straks heel snel weer aantrekt.” Komend voorjaar wordt het beste ooit, wat hem betreft, „iedereen gaat dan weer aan de slag voor de zomer om voorgoed af te rekenen met die coronakilo’s.” En het is overigens ook niet zo dat deze personal trainer ook maar een beetje tijd heeft om zich te vervelen. Hij werkt namelijk niet alleen ook als fysiotherapeut, hij zit daarnaast in z’n tweede jaar van de opleiding Klinische Epidemiologie. „Ideaal om te combineren, zeker nu.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog een fit-tip van Arnoud: „Gebruik elastieken en twee flessen water om oefeningen zwaarder te maken.”

Personal trainer Pier

„Het afgelopen half jaar is de vraag naar personal trainers hier toegenomen, maar nu loopt dat allemaal weer een deuk op.” Pier Reijenga is personal trainer in Drachten en nee, hij heeft het niet drukker gekregen sinds de toespraak van onze premier maandag. Het tegendeel eerder. „Slechts tien procent van m’n vaste klanten wil mee naar buiten, ze zijn droog binnen sporten gewend.” En nee, hij verwacht ook geen nieuwe leden, „veel mensen denken in december ‘ik vind het wel prima zo, láát maar’ en gaan dan in januari weer aan de slag.”

De eerste

Voor zover hij weet was hij „in het noorden” de eerste ZZP’er die als personal trainer aan de bak ging. In 2009 was hij dus (een van) de eerste(n) in Friesland, terwijl deze tak van sport in andere regio’s al veel meer op de kaart stond. „Het was 20 jaar geleden alleen iets voor de captains of industry en de high society en dan vooral in de Randstad, wij lopen hier altijd wel een klein beetje achter.” Personal training is de laatste jaren in Friesland, „of in elk geval Drachten”, wel een stuk laagdrempeliger geworden. Tijden en mindsets veranderen dan ook en programma’s als Obese werken zeker mee, beaamt hij. „Ik hoor ook vaak dat mensen niet meer willen vastzitten aan een sportschool-abonnement. Ze kiezen liever voor volle aandacht van mij en maatwerk.”

Tips van de pro

Een van de favoriete spots van de energieke Pier is een tunnel onder de A7, waar mensen overdekt kunnen trainen, ook nu, of juíst nu. Nieuwe aanmeldingen zijn altijd welkom, besluit hij, „maar ik vermaak me goed hoor, ik ben druk bezig met een andere ruimte klaarmaken voor als we hopelijk na 19 januari weer vol aan de bak kunnen.”

Tot slot nog een aantal tips, uit een hele waslijst desgevraagd via de app, van pro Pier: „Kies voor leuke muziek als je binnen iets wil doen en beweeg daarop. Gebruik de trap in huis, bankjes, vloerkleed. Slaap ruim voldoende en slik ook vitamine D3. Kun je hier iets mee?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoeveel personal trainers

NL Actief ziet dit hele jaar al een stijging in de vraag naar persoonlijke trainingen. „We merken dat de vraag naar personal training tijdens covid is toegenomen. Enerzijds omdat mensen zich meer bewust zijn dat ze een gezonde levensstijl moeten aannemen en daar de hulp van een professional voor inschakelen.” Personal trainer is een ‘vrij beroep’, iedereen kan zich in principe zo ‘verkopen’, beaamt NL Actief, „maar erkende en gecertificeerde trainers staan in ons ‘BIG’ register. Op dit moment zijn dat er 1142.” Of er dit jaar meer personal trainers dan ooit zijn bijgekomen? Nee, dat valt mee, „we zien elk jaar een stijging van zo’n 10 procent. Ook dit jaar.”

Lees ook: Britten gek op onze Bart die in de finale zit van MasterChef Uk: ‘He is brilliant!’