PostNL kan stroom pakketjes niet meer aan, Blokker zet eigen personeel in

Als je een pakketje hebt besteld, waar dan ook, zal het waarschijnlijk lang(er) duren voordat je het uiteindelijk hebt. Omdat alle winkels tot minimaal 19 januari de deuren gesloten moeten houden, bestellen veel meer mensen online hun kerstcadeaus. Zoveel mensen doen dat, dat PostNL het niet meer aankan.

Zelfs vóór de lockdown had PostNL het niet makkelijk met alle pakketjes. Nu is de werkdruk voor de bezorgers dus nog hoger. Blokker heeft daar een oplossing voor gevonden: ze zetten hun eigen personeel in om pakketjes te bezorgen bij klanten.

De winkelketen weet dat PostNL het druk heeft, omdat er in hun distributiecentrum nog 18.000 pakketjes staan die de bezorgdienst niet heeft opgehaald. Blokker merkte ook op dat de bezorgtijden dreigden op te lopen tot meer dan een week.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Steeds meer bedrijven gaan over op een eigen bezorgdienst, zie eerder @Coolblue_NL, @mediamarkt_nl en @leenbakker. Nu volgt ook de niet al te kleine winkelketen #Blokker. Moet @PostNL zich niet herorganiseren en nog meer mensen aannemen zodat deze bedrijven klant blijven? #dtv https://t.co/35mQMZVFv8 — René Kitch (@Kitchen86) December 18, 2020

Personeel rijdt rond

En omdat de winkels niet open mogen, en personeel dus veelal thuiszit, kan de winkelketen makkelijk eigen personeel inzetten om de klanten (en PostNL) te hulp te schieten. Er staan ruim 4000 medewerkers van winkels en het hoofdkantoor paraat, zij willen wel pakketjes rondbrengen met hun eigen fiets of auto.

De Blokker-winkels worden daarom tijdelijk ingezet als verdeelcentra om de bezorging in goede banen te leiden. Ook heeft de keten veranderingen aan de website doorgevoerd en een app gebouwd waarmee de pakketjes kunnen worden gescand bij aflevering.

De nieuwe bezorgdienst, Blokker Express, begint vandaag al met het bezorgen van de eerste pakjes. Klanten van Blokker kunnen voortaan kiezen door wie ze hun pakket willen laten afleveren. Blokker geeft aan dat pakketjes door de eigen medewerkers gemiddeld in 1 tot 3 dagen zullen aankomen. Bij bezorging door PostNL moeten mensen volgens Blokker rekening houden met bezorgtijden tot een week.

Phishing met pakketjes

Maar pas op, oplichters zijn maar wat blij met de huidige maatregelen. Zij maken namelijk gebruik van het feit dat mensen veel bestellen, en proberen je geld afhandig te maken. Krijg je dus bijvoorbeeld een sms’je dat er een pakketje naar je onderweg is? Negeren die handel. Of héél goed checken of het geen phishing is.

RTL Nieuws houdt in criminele chatgroepen bij waar cybercriminelen in ons land mee bezig zijn. Nu is dus vooral oplichten via pakketjes populair. Criminelen raden elkaar aan om phishingberichten over pakketjes te sturen. Volgens hen zouden mensen sneller geneigd zijn daarin te trappen nu er veel online wordt besteld.

Zo’n bericht lijkt meestal afkomstig van DHL, PostNL of bijvoorbeeld DPD. Daarin staat dat je een pakketje of aangetekende brief krijgt, en dat je kan kijken waar dat pakketje nu is en wanneer het aankomt. Vaak staat er ook dat je je identiteit moet bevestigen, of dat je nog verzendkosten moet betalen. Niet doen dus. Soms staan de sms’jes zelfs tussen echte berichten van een bezorgdienst. Dan gebruiken de criminelen een speciale technologie waarmee de afzender van een sms-bericht kan worden aangepast.

Staat er een bit.ly url in het bericht, of linkt het sms’je niet naar post.nl maar naar bijvoorbeeld post-online.me/postnl? Dan is het waarschijnlijk foute boel.

Lees ook: Veel Nederlanders voor vaccinatiebewijs en vaccinatieprivileges