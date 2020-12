Festivalorganisatie: ‘Bezoekers zijn bereid tot sneltest voor het festival’

Als het aan de festivalorganisatoren ligt, vinden er in 2021 gewoon weer festivals plaats. Met passende maatregelen. Daarbij zijn bezoekers grotendeels bereid om een negatieve coronatest te laten zien.

Het lijkt alweer even geleden dat festivalgangers in een dampende massa van tienduizenden feestvierders zich verzamelden voor hun favoriete muziek. Van Lowlands tot Pinkpop en van Dutch Valley tot Zwarte Cross: het lijkt wellicht nog een ver-van-je-bed-show, maar als het aan festivalorganisator Apenkooi Events ligt zou het komende festivalseizoen gewoon weer moeten doorgaan. Apenkooi Events organiseert onder meer DGTL, STRAF_WERK en Pleinvrees.

Vaccin of geen vaccin

De festivalorganisator besloot bij bezoekers te peilen hoe zij erin staan. Wat blijkt: als het aan hen ligt, zullen in 2021 de festivalkaartjes weer als warme broodjes over de toonbank gaan. Uit de peiling blijkt namelijk dat 80 procent van de ondervraagden volgend jaar een buitenfestival wil bezoeken, ingeënt of niet.

De bezoekers voelen zich er goed bij om met gelijkgestemden los te gaan op een festivalterrein waar coronamaatregelen zijn genomen, schrijft de organisatie in een persbericht. Van deze mensen is 85 procent bereid om een sneltest te doen 48 uur voor het festival. Een negatief testresultaat is verplicht om het terrein binnen te komen.

Festival boven privacy

Ook blijkt dat 92 procent van de bovengenoemde 85 procent het geen probleem vindt om gegevens te delen met de organisatie of zelfs de overheid. Om op deze manier de veiligheid op het festival te waarborgen. In totaal werden 10.456 festivalgangers die regelmatig de festivals van Apenkooi bezoeken ondervraagd. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 28 jaar.

Uit onderzoek van Wayne Parker Kent, in samenwerking met het Mediahuis en Mediatest, bleek vorige week dat sommige jongeren het risico op een coronabesmetting voor lief zouden nemen als ze dan zouden kunnen feesten.

Lees ook: Onderzoek: ‘Liever corona dan nog langer geen festivals’