Na 70 jaar neemt IKEA afscheid van de beroemde catalogus

Helaas voor de fans: IKEA stopt na zeventig jaar met het maken van haar iconische catalogus.

Voor het Zweedse woonwarenhuis was de catalogus een manier om mensen over de hele wereld te bereiken en te inspireren met nieuwe meubels en slimme tips voor in huis. IKEA wordt steeds digitaler en omarmt nieuwe manieren om klanten te bereiken, zo meldt het concert vandaag. „Klantgedrag en de mediaconsumptie zijn veranderd en de IKEA catalogus werd steeds minder gebruikt. Als onderdeel van haar digitale transformatie is. besloten afscheid te nemen van de succesvolle catalogus.”

In de afgelopen jaren heeft IKEA nieuwe formats en manieren getest om de catalogus te verspreiden. „Daarmee is een schat aan kennis en inzichten verzameld.” In Nederland experimenteerde het bedrijf met een sterk verminderde oplage. Ondanks dat het tijd is om afscheid te nemen van de catalogus. „Een emotionele, maar ook rationele beslissing”, geeft IKEA toe.

IKEA gaat digitaal

De beslissing om afscheid te nemen van de catalogus gaat hand in hand met de digitale transformatie van IKEA. Daarmee speelt het bedrijf in op snelle veranderingen in de samenleving, zoals veranderend klantgedrag en mediagebruik. Vorig jaar steeg de online verkoop wereldwijd met 45 procent en werd IKEA.com meer dan vier miljard keer bezocht. Ook verbeterde het bedrijf de digitale diensten en lanceerde het nieuwe apps voor een ‘betere IKEA-ervaring’.

70 jaar catalogus, een terugblik

Al die tientallen catalogusjaren leverden natuurlijk historische momenten op.

• In 1951 stelde Ingvar Kamprad, oprichter van IKEA, zelf de eerste catalogus samen en distribueerde 285.000 exemplaren.

• In 2000 was de catalogus voor het eerst beschikbaar in een gedrukte en digitale versie.

• In 2001 lanceerde IKEA voor het eerst in de IKEA geschiedenis e-commerce in Zweden en Denemarken.

• Op het hoogtepunt van de catalogus in 2016 werden er 200 miljoen exemplaren, in 69 verschillende versies, 32 talen en naar meer dan 50 markten verspreid.

• Acht jaar geleden viel het ‘boekwerk’ nog bij 5,3 miljoen Nederlandse huishoudens op de mat.

• IKEA introduceerde in Nederland in 2019 een luistercatalogus en werden woontips deze zomer gegeven door de Wandelende Catalogus.

• In de zomer van 2020 werd de laatste gedrukte en digitale IKEA catalogus gedistribueerd.

Om het leed voor de fans iets te verzachten verschijnt als eerbetoon aan de catalogus in het najaar van 2021 een boek vol met IKEA-wooninspiratie en -kennis.

