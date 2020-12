Van horecahelden, voor jou: Culy’s Kerst Kookboek 2020

Zit je nog een beetje met je handen in het haar omdat je niet precies weet hoe je dit jaar kerst moet vieren? Culy heeft dan de oplossing. De food-website brengt namelijk een kookboek uit met recepten van chef-koks, die werkzaam zijn bij goede restaurants in Nederland.

Het leuke aan het kookboek is dat het gratis is te downloaden.

Steun de horeca

Vanwege de coronacrisis hebben horecaondernemers het zwaar. Culy wil hen graag een handje helpen: „Kerst is voor ons niet alleen een tijd om dankbaar te zijn voor dat wat we op ons bord vinden, maar ook voor de mensen die het maken”, schrijft de culinaire site. „De geweldige restaurant-scene die we in ons land hebben, verdient het om gevierd te worden. Nu meer dan ooit.”

Favoriete restaurants

In het kerst-kookboek staan alle favoriete restaurants van Culy. „We vroegen of ze hun ‘te gekke kerstrecepten’ wilden delen, om nog even te laten zien dat zij de smaakmakers zijn van alles wat we eten en daarmee onmisbaar voor ons zijn. En dat wilden ze.”

Het Amsterdamse restaurant RIJKS bedacht bijvoorbeeld een kerst semifreddo. En restaurant Triptyque in Wateringen deelde een open ravioli met bospaddenstoelen en schuimige truffeljus. Restaurant Héroine in Rotterdam maakte een combinatie van rode kool met bietencrème en dulse wier. Stuk voor stuk zijn het creatieve gerechten van topchefs die je deze kerst zelf op tafel kunt toveren.

Hieronder staat een lijst met alle deelnemende restaurants die aan het kookboek hebben meegewerkt:

