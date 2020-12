Onderzoek: ‘Liever corona dan nog langer geen festivals’

Een festival bezoeken zit er al enige tijd niet in, en het gaat ook nog wel even duren voordat het weer wél mogelijk is om dansend op de muziekweide te staan. Een deel van de jongeren mist festivals zó erg, dat ze het risico op een coronabesmetting voor lief zouden nemen als ze dan zouden kunnen feesten.

Dat blijkt uit een onderzoek van Wayne Parker Kent, in samenwerking met het Mediahuis en Mediatest. Voor het onderzoek zijn de generaties Z en de millennials onder de loep genomen. Van de Generatie Z zou maar liefst 29 procent risico op besmetting voor lief nemen in ruil voor een festival. Van de millennials is dat een 20 procent. Het zijn voornamelijk mannen die verlangen naar een feestje: 30 procent van de heren, tegenover 19 procent van de vrouwen zou naar festivals willen.

In quarantaine na een festival

Het achterlaten van telefoonnummers en naam is voor het overgrote deel van de Z’ers en millenials geen probleem. Zelfs een coronatest vooraf is voor 54 procent van de Z- ers en 44 procent van de millenials geen issue. Een verplichte quarantaine na festivals is minder aanlokkelijk: 16 procent van Generatie Z en 11 procent van de millenials zou dat ervoor over hebben.

Het onderzoek, dat jaarlijks wordt gehouden onder jongeren, kijkt naar wat het coronavirus met jongeren doet. Zo is ook gebleken dat de helft van Generatie Z en van de millenials zich de afgelopen tijd eenzaam heeft gevoeld. Aan de andere kant heeft ook (meer dan) een derde nieuwe hobby’s opgepakt en taken gedaan die anders waren blijven liggen.

Jongeren en afstand

Vanzelfsprekend is dat het gebruik van streamingsdiensten (iets) gestegen is. Opvallender is dat meer dan de helft van de jongeren meer social media is gebruiken. Ook is TikTok een stuk populairder geworden.

Het houden aan de coronaregels is nog wel een dingetje: meer dan de helft van de jongeren vindt het steeds minder nodig om afstand van vrienden en bekenden te houden (63 procent van Generatie Z en 52 procent van de millenials).

Lees ook: Voor wie waren die gruwelijke martelkamers eigenlijk bedoeld?