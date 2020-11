Coronatest vanaf morgen ook mogelijk als je geen klachten hebt

Mensen die erachter komen dat ze in contact met een besmet persoon zijn geweest, kunnen vanaf morgen een coronatest laten doen, ook als ze geen klachten hebben.

Die beslissing meldde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid onlangs tijdens de zogeheten ‘coronapersconferentie’ die hij om de zoveel tijd met premier Mark Rutte houdt. Na een bericht van de corona-app CoronaMelder, nu door ruim 4 miljoen Nederlanders gedownload, of een bron- en contactonderzoek is testen zonder corona-symptomen mogelijk.

Coronatest na vijf dagen

De coronatest gebeurt dan na vijf dagen na het contact. Als de test negatief is, hoef je daarna niet meer in quarantaine. Nu moet je na contact nog tien dagen in quarantaine, en kan je je zonder klachten niet laten testen.

Minister De Jonge vindt het een „mooie bijvangst” als meer mensen zich aan de quarantaine houden als mensen korter thuis hoeven te zitten. Het aantal mensen dat zich houdt aan het verzoek om thuis te blijven is volgens hem niet bijster hoog, vooral onder mensen die een melding krijgen via de corona-app. Het kabinet werkt nog steeds aan een quarantaineplicht, maar wil intussen ook bijvoorbeeld een ‘quarantainecoach’ inzetten om mensen die thuis moeten blijven, te ondersteunen.

Meer dan 100.000 tests per dag

De Jonge verwacht dat de GGD’s vanaf half december meer dan 100.000 tests per dag kunnen doen. Vanaf januari hoopt hij dat de capaciteit zo groot is, dat ook uit het buitenland terugkerende reizigers dan een test kunnen krijgen als ze geen klachten hebben. In de toekomst kan men dan wellicht een test krijgen bij evenementen en wordt het misschien mogelijk een hele gemeente of regio te testen. Het grootste knelpunt hiervoor is dat er te weinig mensen zijn om tests af te nemen. De minister hoopt dat werkgevers aanbieden het testen voor hun eigen werknemers te organiseren.

Zelftest is de droom, maar…

In de Engelse stad Liverpool worden ook mensen zonder symptomen massaal getest en dat geldt als voorbeeld voor het kabinet. Volgens De Jonge zou zo’n aanpak in Nederland afhangen van de betrouwbaarheid van sneltesten, die daarvoor nodig zijn.

Het zou premier Mark Ruttes „droom zijn” dat iedereen zichzelf ’s ochtends kan testen. „Dan heb je iedere dag 17 miljoen testen nodig, en dat is natuurlijk niet realistisch. Je moet wel reëel zijn met het schetsen van perspectief.”

