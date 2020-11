Verbod op carbid? (Strengere) Regelgeving in de maak

Het is een jarenlange traditie in het oosten (en vooruit, het noorden) van het land, maar of carbidschieten er dit jaar in zit is nog even de vraag. Na een vuurwerkverbod, volgen er naar verwachting ook verdere regels over carbidschieten tijdens de komende jaarwisseling.

Het Veiligheidsberaad, de vergadering van burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, gaat vanavond over vuurwerk en carbid. Eerder werd al duidelijk dat er met oud en nieuw geen vuurwerk mag worden afgestoken. Op die manier wil het Kabinet het de toch al zwaar belaste zorg en handhaving makkelijker maken.

Overigens zitten er nog wat haken en ogen aan het vuurwerkverbod. Burgemeesters willen bijvoorbeeld dat niet alleen kopen en afsteken, maar ook bezit van vuurwerk de komende jaarwisseling wordt verboden. Ook een invoerverbod behoort tot de gespreksonderwerpen vanavond. Nu kan er namelijk nog wel vuurwerk worden gekocht in België en Duitsland, en mag dat ook in Nederland ingevoerd worden. „De voordeur is op slot, maar de achterdeur staat open”, zeiden burgemeesters langs de grenzen met België en Duitsland.

Geen ervaring met carbid

Nadat duidelijk werd dat er een verbod op vuurwerk aan zat te komen, verheugde het oosten van het land zich op de jaarlijkse knaltraditie in de vorm van carbidschieten. Het probleem is alleen dat de rest van het land ook wel geïnteresseerd is in dat knalfestijn. En dát gaat nou juist weer voor meer problemen zorgen met de jaarwisseling.



Ik hoor nu dat #carbid schieten als alternatief wordt gezien voor het afsteken van #vuurwerk. Iedereen weet hopelijk wel dat deze traditie bij daglicht plaatsvindt? — Sebastiaan Wendt (@SebastiaanWendt) November 21, 2020

Carbidhandelaren worden sinds het vuurwerkverbod namelijk overstroomd met bestellingen van mensen die waarschijnlijk geen ervaring hebben met carbid. „Mensen willen knallen met oud en nieuw, dus zoeken ze naar manieren om dat toch op een legale manier te doen. Alleen afgelopen zaterdag heb ik al meer dan honderd bussen verkocht”, liet handelaar Rein ter Bruggen eerder weten.

Te gevaarlijk

„Als nu iedereen carbid gaat afschieten, hou ik mijn hart vast. Ik vermoed dat we meer verwondingen gaan zien”, verwacht oogarts Tjeerd de Faber. „Het is veel te gevaarlijk in een stedelijke omgeving”, zei de woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen eerder. Zijn gemeente Den Haag wil – naast andere westelijke gemeenten – een verbod met de jaarwisseling.



#Carbidschieten hoort in het oosten van Nederland thuis en niet in het westen. Wij in het oosten gaan toch ook niet opeens auto's in brand steken. Ieders zo zijn ding mensen! — Mark Vlemingh (@MVTA77) November 21, 2020

Als carbid midden op straat wordt afgestoken, is de kans groot dat er flink wat ruiten sneuvelen. Oogarts Faber benadrukt dat als mensen carbid gaan afschieten, ze dat op een open plek doen. „Als je dat midden op straat gaat doen, dan gaat het natuurlijk fout. Alleen al de schokgolf van zo’n explosie. Behalve dat er ruiten aan diggelen gaan, gaat dat door je hele lichaam. Dat is natuurlijk slecht voor onder meer je oren.”

Hoe een verbod eruit zou moeten komen te zien, wordt nog onderzocht. De veiligheidsregio’s spreken vanavond waarschijnlijk aanvullende regels af voor het carbidschieten.



Good luck with that. Don't fuck with carbidschieten. — Dennis (@D_in_the_Double) November 21, 2020

Carbidschieten is het laten knallen van carbidgas in melkbussen.

