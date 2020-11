Grapperhaus broedt op verbod carbidschieten met oud en nieuw

Ferd Grapperhaus wil dat carbidschieten tijdens de jaarwisseling verboden of streng gereguleerd wordt. Carbidschieten lijkt een populair alternatief te zijn voor het afsteken van vuurwerk, dat komend oud en nieuw verboden is.

Volgens de minister van Justitie en Veiligheid staat het verbieden of reguleren van het carbidschieten – buiten de regio’s waar dit normaal traditie is – hoog op de agenda van het Veiligheidsberaad morgenavond. Dat zei hij vandaag in het programma WNL op Zondag op NPO1.

Carbidschieten kan niet eenmalig op slot

Grapperhaus: „Het carbidschieten valt buiten het vuurwerkbesluit, dus wij kunnen dat zelf niet eenmalig op slot zetten. Burgemeesters kunnen dat wel. Ik zal met de Voorzitters van de Veiligheidsregio’s bespreken of het carbidschieten, zeker in de regio’s waar het carbidschieten geen traditie is – verboden kan worden of dat het streng gereguleerd wordt.”

Naar aanleiding van de oproep van onder meer burgemeester Jorritsma van Eindhoven zaterdag in het AD, zal ook het bezitten van vuurwerk worden besproken. Grapperhaus: „Het bezit van vuurwerk strafbaar stellen ligt juridisch heel ingewikkeld, omdat het vuurwerkbesluit nu alleen toeziet op het vuurwerk dat wordt afgestoken. We praten hier ook maandagavond over door in het wekelijkse Veiligheidsberaad.”

Burs worden buddies

Het wekelijkse contact met alle voorzitters van de vijfentwintig veiligheidsregio’s zorgt volgens minister Ferd Grapperhaus voor goed contact: „De burgemeesters zijn inmiddels mijn ‘veiligheidsbuddies’ geworden.”

Een van hen is Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsregio’s. Hij ging vorige week in op carbidschieten, dat in het noorden en oosten traditie is maar elders niet. „Het is levensgevaarlijk om op een ongecontroleerde manier, door mensen die er geen verstand van hebben, carbid te gaan afsteken”, zei Bruls. „Een vuurpijl is echt veel minder gevaarlijk.”



Misschien toch maar een verbod op carbidschieten… pic.twitter.com/pWD0fmEOA6 — Paul Blom (@paulblom) November 22, 2020

Carbidschieten met melkbussen

Dat mensen carbidschieten als alternatief voor vuurwerk afsteken op 31 december zien, merken Nederlandse verkopers van de good-old melkbussen. In die melkbussen wordt het carbid gebruikt. Handelaar Rein ter Bruggen uit het Overijsselse Hasselt verkoopt naast antiek al vijftien jaar melkbussen die gebruikt kunnen worden voor carbidschieten. Dit jaar is de vraag enorm gegroeid, vertelde hij deze week aan het ANP.

„Dat komt natuurlijk door het vuurwerkverbod,” zegt hij. „Mensen willen knallen met oud en nieuw dus zoeken ze naar manieren om dat toch op een legale manier te doen. Alleen afgelopen zaterdag heb ik al meer dan honderd bussen, in allerlei soorten en maten, verkocht.”

