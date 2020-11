Burgemeesters willen verbod op bezit van vuurwerk, sommigen verbieden carbid

Vuurwerk afsteken mag dit jaar niet; het in bezit hebben nog wel. Maar ook daar moet verandering in komen, zeggen Brabantse burgemeesters. Ook willen meerdere gemeenten carbidschieten verbieden.

De carbid-bestellingen stijgen explosief, nadat vorige week bekend werd dat er een tijdelijk vuurwerkverbod komt. Klein vuurwerk dat het hele jaar door verkocht mag worden, zoals sterretjes, mogen nog wel worden ‘afgestoken’, en ook carbid valt niet onder de noemer ‘vuurwerk’. Tot ergernis van gemeenten, die in sommige gevallen al hebben ingegrepen.

Carbidafspraken

Woon je in het noorden of oosten van het land, dan ben je waarschijnlijk bekender met carbidschieten dan wanneer je in het westen woont. In de gebieden waar carbidschieten een traditie is, zijn in veel gevallen al regels opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (de belangrijkste regels van de gemeente). Zo mag je bijvoorbeeld alleen tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur met de melkbus en het carbidkruit in de weer en zijn er veel gevallen ook afspraken over waar je dat mag afsteken (bijvoorbeeld alleen buiten de bebouwde kom).

Maar daar waar het carbidschieten rondom Oudjaarsdag geen traditie is, zijn in die APV vaak ook geen regels over carbidschieten opgenomen. Dat betekent niet dat je dan zomaar carbid mag afsteken (je laat namelijk stoffen tot ontploffing brengen), maar handhaving wordt wel lastig. Acht regio’s gingen daarom deze week om tafel om tot gezamenlijke ‘carbidafspraken’ te komen. „Het is levensgevaarlijk om op een ongecontroleerde manier, door mensen die er geen verstand van hebben, carbid te gaan afsteken”, zei voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad (en zelf burgemeester van Nijmegen). „Een vuurpijl is echt veel minder gevaarlijk.”

‘Heel onverstandig’

Maandag bespreken de burgemeesters de afspraken in het Veiligheidsberaad en wordt meer bekend gemaakt. Maar Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht, heeft daar niet opgewacht, en al aangegeven dat carbidschieten binnen de stadsgrenzen is verboden. „Het is heel onverstandig om in een verstedelijkt gebied hiermee te gaan schieten”, zei hij. Ook Groningen en Zuid-Hollandse gemeenten willen een verbod opnemen in de APV. De Nederlandse BOA Bond gaf eerder deze week al aan te hopen op een landelijk carbidschiet-verbod.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De gemeente Den Haag zou ook tot een verbod moeten komen op #carbid schieten. De regels zijn nu te onduidelijk, het is gevaarlijk (vooral in een stad) en de coronaregels kunnen moeilijk worden nageleefd. Hopelijk komt het Veiligheidsberaad maandag met een goed plan. #raad070 https://t.co/lF3NdvFAEI — Robert Barker (@RNBarker) November 21, 2020

Verbod op bezit van vuurwerk

Daarnaast willen burgemeesters in Brabant dat ook het bezit van vuurwerk deze jaarwisseling verboden wordt. Nu is het nog wel mogelijk om vuurwerk te kopen. Burgemeesters vrezen dat mensen dan over de grens gaan om vuurwerk te halen en dat alsnog gaan afsteken in Nederland.

Als het op zak hebben van vuurwerk verboden wordt, is het beter te handhaven, zei de Eindhovense burgemeester John Jorritsma in het AD. Hij laat weten dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) regelmatig mensen tegenkomen die zeggen dat ze vuurwerk ‘alleen even op zak hebben’. „En dan kun je niets”, zegt Jorritsma. „Samen met mijn collega’s Theo Weterings van Tilburg en Jack Mikkers van Den Bosch heb ik nadrukkelijk voor een landelijk vuurwerkverbod gepleit. Dat is er gekomen. Maar dan moet wél geregeld zijn dat we dat verbod goed kunnen uitvoeren.”



We mogen toch ook geen messen op zak hebben, die zijn verboden! Voorwerk afsteken, verboden. Waarom dan wel op zak hebben?! Voor de lol of toch stiekem afsteken? #vuurwerkVerbod 💥 — Migrant_nl 💎 (@migrant_nl) November 21, 2020

We mogen toch ook geen messen op zak hebben, die zijn verboden! Voorwerk afsteken, verboden. Waarom dan wel op zak hebben?! Voor de lol of toch stiekem afsteken? #vuurwerkVerbod 💥 — Migrant_nl 💎 (@migrant_nl) November 21, 2020

Oproep aan iedereen

Ook Paul Depla, burgemeester van Breda, schaart zich achter de oproep. De burgemeesters zien het liefst dat vuurwerkhandelaren in België geen vuurwerk meer mogen verkopen aan Nederlanders. „Het zou voor de veiligheid én voor de duidelijkheid naar alle inwoners veel schelen als de landen hun zaken op elkaar afstemmen”, zegt Weterings in de krant. „Ik doe een oproep aan iedereen om geen vuurwerk te kopen. Is het nou zo’n probleem om dit één jaar te laten om de mensen in de zorg te ontlasten?”

Er is sinds vorige week een vuurwerkverbod om de zorg te ontlasten. Maar Nederlanders mogen wel maximaal 25 kilo vuurwerk in het buitenland kopen en mee naar huis nemen. De burgemeester van de Gelderse (grens)gemeente Berg en Dal pleitte deze week ook al voor een eenmalig invoerverbod op vuurwerk uit Duitsland.

